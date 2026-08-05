Politique

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA


Hanoï, 5 août (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Cet accord a été conclu lors de leur entretien à Hanoï, le 5 août, à la suite de la cérémonie d'accueil officiel du dirigeant parlementaire thaïlandais, qui effectue sa première visite officielle au Vietnam.

En accueillant le dirigeant parlementaire thaïlandais, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a déclaré que cette visite donnerait une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire. Il a souligné la portée particulière de cet événement, qui coïncide avec la préparation du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 2026), après l'élévation des liens bilatéraux au rang de partenariat stratégique intégral en mai de l'année dernière.

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Lors de l'entretien. Photo : VNA


De son côté, Sophon Zaram a qualifié les relations entre le Vietnam et la Thaïlande de modèle d'amitié et de coopération contribuant à la stabilité et à la prospérité de la région.

Au cours de l’entretien, les deux parties se sont informées mutuellement de la situation du développement socio-économique dans leurs pays respectifs et ont discuté de mesures visant à renforcer davantage les relations bilatérales et la coopération parlementaire.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a félicité la Thaïlande pour ses réalisations socio-économiques remarquables et a exprimé sa conviction que le pays continuerait à mettre en œuvre avec succès sa stratégie nationale sur 20 ans.

Il a également réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations internationales. Il a souligné que le Vietnam accordait toujours une grande importance et une priorité élevée à son partenariat stratégique intégral avec la Thaïlande, partenaire clé et compagnon proche au sein de l'ASEAN et de la sous-région du Mékong.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès positifs réalisés dans les relations Vietnam-Thaïlande dans tous les domaines depuis l'établissement de leur partenariat stratégique intégral. Elles ont convenu de poursuivre une collaboration étroite pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, maintenir les échanges de visites à tous les niveaux ainsi que les mécanismes de coopération bilatérale, renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce et de l'investissement de manière équilibrée et durable, et s'efforcer de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars dans les temps à venir.
Ils se sont également engagés à renforcer les infrastructures, la logistique ainsi que la connectivité entre les entreprises et les localités, tout en élargissant la coopération dans les domaines du tourisme, de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de l'innovation et des échanges entre les peuples ; à continuer de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles liées à l'amitié Vietnam-Thaïlande ; à tirer parti du rôle de la communauté vietnamienne en Thaïlande comme passerelle entre les deux pays ; et à intensifier la coordination pour traiter les questions d'intérêt commun.

Soulignant le rôle important de la coopération législative, les deux dirigeants parlementaires ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, ainsi que le protocole d'accord entre le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de la Chambre des représentants de Thaïlande.

Ils ont également convenu d'élargir les échanges entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d'amitié, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires, ainsi qu'entre les organes consultatifs parlementaires dans les domaines de l'élaboration des lois, de la supervision suprême, de la transformation numérique, de la croissance verte et de la réponse au changement climatique.

Les deux parties se sont engagées à renforcer le contrôle parlementaire sur la mise en œuvre des accords de haut niveau et du programme d'action pour le partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031, tout en promouvant la stratégie des « trois connexions » pour favoriser les liens entre les chaînes d'approvisionnement, les entreprises et les localités.

Concernant les questions régionales et internationales, ils ont convenu de poursuivre une coordination étroite au sein de l'ASEAN, de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), de l'Union interparlementaire (UIP) et d'autres forums parlementaires multilatéraux, tout en défendant le rôle central de l'ASEAN et en renforçant la coopération par le biais des mécanismes de la sous-région du Mékong.

À cette occasion, le président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, a invité le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à effectuer une visite officielle en Thaïlande. Le dirigeant législatif vietnamien a accepté l'invitation et a indiqué que la visite serait organisée à un moment opportun. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam-Thaïlande #coopération législative
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