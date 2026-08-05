Un haut responsable du Parti appelle à renforcer la coopération Vietnam-Singapour

Hanoï, 5 août (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 5 août à Hanoï l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, réaffirmant l'engagement du Vietnam à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.
Le haut responsable vietnamien a réaffirmé que le Parti et l'État du Vietnam accordent toujours une grande importance aux relations avec Singapour, qualifiant ce dernier de partenaire stratégique majeur du Vietnam au sein de l'ASEAN et dans la région.
Il a salué la coopération globale entre les deux pays dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la formation et des échanges entre les peuples, ainsi que les relations de plus en plus substantielles et efficaces entre le PCV et le Parti d'action populaire (PAP) de Singapour.
Tran Cam Tu a souligné que les échanges réguliers de visites et de rencontres de haut niveau, ainsi que les mécanismes de coopération, ont renforcé la confiance politique et jeté des bases solides pour l'approfondissement des liens bilatéraux, notamment grâce au mécanisme de dialogue stratégique entre les deux partis.
Soulignant le rôle de Singapour en tant que l'un des principaux investisseurs étrangers au Vietnam, il a appelé les deux parties à continuer de consolider la confiance politique, à exploiter efficacement les mécanismes de coopération existants, en particulier le dialogue stratégique entre les Partis, et à renforcer le partage d'expériences en matière d'édification du Parti, de gouvernance nationale et de développement socio-économique.
Il a proposé d'élargir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de la formation du personnel et du développement de ressources humaines de haute qualité, tout en maintenant une coordination étroite et efficace ainsi qu'un soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l'ASEAN, les Nations Unies et l'APEC.
De son côté, Rajpal Singh a exprimé son honneur de servir en tant qu'ambassadeur de Singapour au Vietnam à une époque où les relations bilatérales sont florissantes.
Le diplomate a qualifié la visite d'État à Singapour du secrétaire général du Comité central du PCV et président de la République, To Lam, ainsi que son discours au Dialogue de Shangri-La en mai, d'étapes importantes ayant renforcé la confiance politique et approfondi davantage les liens bilatéraux.
L'ambassadeur a salué le succès du modèle des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) après 30 ans de développement au Vietnam, le qualifiant de symbole de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Il a déclaré que Singapour continuerait de promouvoir l'expansion du réseau VSIP conformément aux nouveaux modèles de développement, tout en encourageant les entreprises singapouriennes à investir davantage dans la haute technologie, l'innovation, l'économie numérique, la transition verte et les infrastructures stratégiques au Vietnam.
La coopération interpartis et les relations étroites entre les hauts dirigeants des deux pays constituent un fondement important pour la promotion des liens bilatéraux, a affirmé Rajpal Singh, ajoutant que Singapour est prête à collaborer avec le Vietnam pour renforcer la coopération dans la formation des cadres et le développement stratégique des ressources humaines, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.
Il s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères ainsi qu'avec les ministères, secteurs et localités concernés pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et faire progresser les mécanismes de coopération bilatérale, contribuant ainsi au développement continu, solide et substantiel du partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour. - VNA
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