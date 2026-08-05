Politique

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissent un développement de plus en plus dynamique et doivent continuer à être approfondies afin de donner toute sa portée au Partenariat stratégique global entre les deux pays, tant sur les plans bilatéral que multilatéral, a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors de sa rencontre, le 5 août à Hanoï, avec l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

Le dirigeant vietnamien a salué l'accomplissement remarquable de la mission diplomatique de l'ambassadeur Tan Yang Thai au Vietnam et lui a souhaité de nouveaux succès dans ses futures fonctions, contribuant au développement de la diplomatie malaisienne ainsi qu'au renforcement des relations entre les deux pays.

Tô Lâm a également chargé le diplomate de transmettre ses salutations au roi et au Premier ministre de Malaisie, tout en les invitant à effectuer une visite officielle au Vietnam.

Il a souligné que la Malaisie occupait une place importante dans la politique étrangère du Vietnam et a réaffirmé que le Parti et l'État vietnamiens attachaient une grande importance au renforcement de la coopération avec ce pays. Il a exprimé le souhait de continuer à consolider le Partenariat stratégique global afin de lui conférer une dimension et un contenu toujours plus substantiels et plus complets.

Revenant sur les avancées enregistrées au cours du mandat de l'ambassadeur Tan Yang Thai, Tô Lâm a estimé que les relations bilatérales étaient devenues de plus en plus dynamiques. Les deux pays entretiennent une coopération politique fondée sur la confiance, avec des visites et des échanges réguliers à tous les niveaux, via les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et des organes législatifs. Les mécanismes de coopération bilatérale fonctionnent efficacement, tandis que les échanges entre les peuples connaissent un essor constant.

Sur le plan économique, la coopération poursuit sa forte progression. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 10,8 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2026, en hausse de 40 % par rapport à la même période de 2025. La Malaisie demeure le troisième investisseur de l'ASEAN au Vietnam et le dixième parmi les 154 pays et territoires investissant dans le pays. Les deux nations partagent également de nombreuses priorités de développement, notamment dans les domaines de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'interconnexion énergétique et électrique, ainsi que du développement de l'économie maritime.

Tô Lâm a estimé que les deux pays devraient, dans les années à venir, continuer à renforcer la confiance politique, intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre leurs dirigeants, approfondir la coopération en matière de défense, de sécurité et d'affaires maritimes, tout en favorisant un développement plus équilibré des échanges commerciaux et des investissements. Il a également appelé à promouvoir la coopération dans les secteurs de l'économie numérique, de l'économie verte, des sciences, des technologies et de l'innovation.

Pour sa part, l'ambassadeur Tan Yang Thai a remercié Tô Lâm de l'avoir reçu et s'est déclaré heureux d'avoir été témoin des importantes réalisations du Vietnam ces dernières années. Il a affirmé qu'il conserverait de précieux souvenirs du pays et de son peuple et a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales se développer davantage.

Le diplomate s'est déclaré convaincu que le Vietnam et la Malaisie continueraient à jouer un rôle important dans le renforcement de l'unité et du développement de l'ASEAN, ainsi que dans le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982), dans un contexte régional et international marqué par de nombreuses évolutions complexes.

Souscrivant pleinement aux appréciations formulées par Tô Lâm sur les relations bilatérales, Tan Yang Thai a réaffirmé que la Malaisie attachait une grande importance à sa coopération avec le Vietnam et souhaitait renforcer davantage les liens dans des domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte et les énergies renouvelables.

À cette occasion, il a transmis au dirigeant vietnamien l'invitation du roi de Malaisie à effectuer prochainement une visite dans ce pays.

L'ambassadeur a enfin assuré qu'il continuerait, fort de son expérience et de son attachement particulier au Vietnam, à œuvrer en faveur du développement durable des relations entre les deux pays.- VNA

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