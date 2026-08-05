La 33e Conférence diplomatique met en avant le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire

Hanoï (VNA) - Le 5 août à Hanoï, dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique, le ministère des Affaires étrangères a organisé une séance plénière consacrée à la diplomatie du Parti et à la diplomatie populaire. La réunion s'est tenue en format hybride, reliant le ministère des Affaires étrangères, les comités provinciaux et municipaux du Parti et les représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger.

Présidée par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, la réunion a vu la présence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti. Elle a permis d’analyser en profondeur la position, le rôle et l’importance de la diplomatie de Parti et de la diplomatie populaire, contribuant à mettre en œuvre efficacement les orientations du 14e Congrès national du Parti.

Dans son intervention, le professeur associé et docteur Le Hai Binh, membre du Comité central du Parti et directeur adjoint permanent de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné l'avancée majeure du 14e Congrès national du Parti, qui définit les affaires étrangères comme une mission essentielle et permanente, privilégiant une approche proactive et créatrice plutôt qu'une simple participation et adaptation. Citant les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam, il a souligné que la diplomatie constitue désormais un composant essentiel de la puissance nationale globale.

Il a profondément analysé le rôle d’orientation stratégique de la diplomatie de Parti à trois niveaux clés : établir les fondements politiques de la politique étrangère, fournir des éléments pour la planification des politiques et maintenir les fondements idéologiques et garantir l'autonomie stratégique. Selon lui, la diplomatie populaire transforme le "soft power" en confiance mutuelle, en consensus international et en ressources de développement.

Il a proposé d'élargir le concept de diplomatie académique afin que chaque universitaire vietnamien, au pays comme à l'étranger, devienne un acteur de l'action extérieure. Il a également plaidé pour la constitution d'un réseau mondial de chercheurs connaissant et faisant confiance au Vietnam, capable de s'appuyer sur des arguments scientifiques pour répondre directement aux informations erronées dans les enceintes internationales.

Parallèlement, Cao Xuan Thao, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a insisté sur la nécessité de renouveler la diplomatie populaire, en adoptant une approche proactive, moderne et professionnelle. Il a plaidé pour une transition d'une diplomatie d'échange traditionnelle vers une approche axée sur le savoir, les sciences, la culture, le numérique et la créativité, tout en explorant des domaines émergents comme la transition verte et la réponse au changement climatique.​

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Cao Xuan Thao, présente son intervention sur renouveler la diplomatie populaire. Photo: VNA

Dans cette perspective, la communauté de plus de six millions de Vietnamiens résidant à l’étranger est désormais perçue comme une ressource technologique et intellectuel majeur pour renforcer la connexion et le rayonnement de la nation.

Évoquant l'expérience de Lang Son en matière de diplomatie locale dans une province frontalière, Vu Hoang Anh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, a présenté les pratiques de gestion de la frontière avec la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), porte d'entrée majeure des échanges entre le Vietnam et les pays de l'ASEAN, contribuant ainsi à renforcer la "ceinture de sécurité et de développement" du pays.

Selon lui, l'expérience de Lang Son montre l'importance d'assurer la direction directe et unifiée des comités du Parti et de tirer pleinement parti de la diplomatie du Parti, notamment à travers le programme "Rencontre du début du printemps" et les mécanismes de coopération avec la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), afin de consolider la confiance politique et de renforcer la coopération frontalière entre les services compétents.

De même, le président du Comité municipal du Parti de Huê, Le Tri Thanh, a souligné l'importance de transformer la diplomatie culturelle et patrimoniale en ressources endogènes pour le développement socio-économique.

S'appuyant sur l'avantage compétitif que lui confèrent les patrimoines inscrits par l'UNESCO, Huê entend développer une coopération internationale active afin d'acquérir des savoir-faire en matière de conservation et des modèles de développement durable. Parallèlement, elle entend faire évoluer la diplomatie populaire d'une logique de simples échanges d'amitié vers une coopération créatrice de valeur concrète.

Sur le plan international, les ambassadeurs ont confirmé l'efficacité de la diplomatie du Parti. À Pékin, l'ambassadeur du Vietnam Pham Thanh Binh a qualifié la diplomatie du Parti de véritable "ancre stratégique" définissant l'ensemble des relations bilatérales, complétée par une diplomatie populaire dynamique à travers des forums et des festivals frontaliers.

En Afrique, l'ambassadeur Hoang Sy Cuong a indiqué que le Parti entretenait des relations officielles avec une quarantaine de partis politiques dans 24 pays, contribuant à consolider les fondements politiques des relations bilatérales et à promouvoir la coopération entre les États ainsi que les échanges économiques.

En conclusion, les travaux de cette session plénière ont démontré que la synergie entre les trois piliers - diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire -, sous la direction unifiée et absolue du Parti, constituent un fondement solide pour la pérennité de la diplomatie vietnamienne. Cette force collective permet au pays de maintenir un environnement pacifique, de protéger fermement la patrie de manière précoce et à distance, et d'exploiter au mieux toutes les ressources internationales au service du développement dans cette nouvelle ère. -VNA