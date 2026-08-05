Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

New Delhi (VNA) – Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) s'est tenu à New Delhi le 5 août, sous le thème « Convergences stratégiques et perspectives d'avenir des relations Vietnam-Inde ».

Ce forum annuel vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

En ouverture de l'événement, l'ambassadeur N.J. Gangte, directeur général adjoint par intérim de l'ICWA, a souligné l'importance croissante du dialogue entre les instituts de recherche et les décideurs politiques dans l'élaboration des décisions stratégiques, alors même que les relations entre le Vietnam et l'Inde entament une nouvelle phase de développement.

Il a indiqué que la visite d'État effectuée en mai en Inde par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, ainsi que l'établissement du partenariat stratégique global renforcé, avaient ouvert un nouveau chapitre des relations bilatérales, reflétant la confiance stratégique croissante entre les deux pays. L'ambassadeur N.J Gangte a noté que le Vietnam et l'Inde partagent des orientations de politique étrangère similaires ainsi qu'une vision commune d'une région indo-pacifique libre, ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

Il a précisé que les deux pays s'emploient à porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars d'ici à 2030, tout en élargissant la coopération dans des domaines émergents tels que les technologies numériques, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les minéraux critiques, la cybersécurité et les chaînes d'approvisionnement.

Il a affirmé que la coopération en matière de défense demeure un pilier important des relations bilatérales, tandis que les échanges entre les peuples, l'éducation, la santé et les liens culturels constituent le fondement d'un développement durable.



Intervenant lors de l'événement, le vice-président de la VASS, le professeur associé et docteur Ta Minh Tuan, a déclaré que le dialogue ICWA-VASS était devenu un forum universitaire et politique majeur, apportant des perspectives scientifiques à l'élaboration des politiques et favorisant l'approfondissement des relations bilatérales.



Il a souligné que, dans un contexte marqué par des changements profonds du paysage international, une concurrence stratégique accrue, un développement technologique rapide et l'émergence de défis de sécurité non traditionnels, les pays passent de la simple gestion des risques à la construction d'une résilience stratégique.



Selon le professeur associé Ta Minh Tuan, l'élévation des relations Vietnam-Inde au rang de partenariat stratégique global renforcé reflète la vision stratégique partagée des deux pays, leurs aspirations en matière de développement ainsi que leur engagement en faveur d'une région indo-pacifique ouverte, inclusive et fondée sur des règles.



Il a proposé que la VASS et l’ICWA dépassent le cadre des échanges universitaires traditionnels pour s’orienter vers une « coproduction des connaissances » via des programmes de recherche conjoints, des échanges de chercheurs, des publications scientifiques, le partage de données et des recommandations politiques visant à soutenir la coopération bilatérale.



Le chargé d’affaires du Vietnam en Inde, Tran Thanh Tung, a souligné que la dernière décennie a marquée par des progrès significatifs dans tous les domaines de coopération, notamment la politique, la défense et la sécurité, le commerce, l’investissement, la science et la technologie, la transformation numérique, l’innovation et les échanges entre les peuples.



Le commerce bilatéral a atteint un niveau record de près de 16,5 milliards de dollars en 2025, tandis que la convergence stratégique entre les deux pays continuait de se renforcer, fondée sur des engagements communs en faveur de la paix, de la stabilité, de l’autonomie stratégique et d’un ordre international fondé sur des règles dans la région indo-pacifique.



Il a proposé d’intensifier les échanges de haut niveau en vue d’organiser une visite au Vietnam du président ou du Premier ministre indien à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques en 2027, de rétablir les mécanismes de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et du commerce, d’accélérer la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises entre l’ASEAN et l’Inde (AITIGA), et de développer les investissements, l’innovation, les liens entre entreprises ainsi que les liaisons aériennes.



Lors de quatre sessions de discussion, des chercheurs et experts des deux pays ont passé en revue les réalisations de la dernière décennie et échangé leurs points de vue sur les priorités de coopération future dans un contexte d’évolutions géopolitiques et économiques rapides. Les participants ont notamment examiné les questions liées à la concurrence stratégique, au rôle de l'ASEAN, à la coopération maritime, au commerce, à l'investissement, à l'innovation, à la transformation numérique, aux chaînes d'approvisionnement, à la défense et à la sécurité, ainsi qu'à la contribution de l'éducation, de la culture et de la recherche au renforcement du partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.-VNA