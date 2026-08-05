Politique

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)
Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)


Vientiane (VNA) – Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales, à l'occasion de la visite officielle au Laos du général Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, membre permanent de la Commission militaire centrale et directeur du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam.

Le 5 août, à Vientiane, Nguyên Trong Nghia a été reçu par le général Khamliang Outhakaysone, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense. Auparavant, il s'était entretenu avec le général de corps d'armée Vongsone Inpanphim, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, vice-ministre de la Défense et directeur du Département général de politique de l'Armée populaire lao.

Lors de la rencontre, le ministre lao de la Défense a souligné que cette visite revêtait une importance particulière, contribuant à consolider les relations d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples.

Nguyên Trong Nghia a, pour sa part, réaffirmé que, quelles que soient les circonstances, le Vietnam accordait toujours une importance primordiale à la préservation et au développement des relations spéciales avec le Laos. Selon lui, l'élévation récente des relations bilatérales au niveau d'un partenariat fondé sur une amitié grandiose, une solidarité spéciale, une coopération intégrale et un lien stratégique ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.

Il a souligné que les dirigeants des deux pays considéraient la coopération entre les armées vietnamienne et lao comme l'un des piliers les plus importants des relations bilatérales, la qualifiant de coopération « spéciale parmi les spéciales ».

Le responsable vietnamien s'est félicité du succès de la troisième Rencontre d'amitié de défense frontalière Vietnam-Laos, organisée en juillet dernier sous la coprésidence des ministres de la Défense des deux pays. Cet événement, a-t-il indiqué, a été hautement apprécié par les dirigeants vietnamiens et a renforcé la confiance des autorités et des populations des localités frontalières dans l'efficacité de la coopération entre les deux armées.

Les deux parties ont salué les résultats obtenus ces dernières années, notamment dans les échanges de délégations de haut niveau, la coopération en matière de travail du Parti et de travail politique au sein des armées, la sensibilisation des officiers et des jeunes générations à l'histoire et à la valeur des relations spéciales Vietnam-Laos, ainsi que la coopération dans la gestion et la protection des frontières, la formation des ressources humaines et la recherche, le rapatriement et l'identification des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.

Nguyên Trong Nghia a également remercié le Parti, l'État, l'Armée populaire, les autorités locales et le peuple lao pour leur soutien à la campagne vietnamienne « 500 jours et nuits » visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l'identification des dépouilles des martyrs, lancée en mars 2026. Il a qualifié cette mission d'action revêtant une profonde signification politique, sociale et humanitaire.

Le général vietnamien a, par ailleurs, transmis l'invitation du ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, à une délégation de haut niveau du ministère lao de la Défense, du Département général de politique de l'Armée populaire lao ainsi qu'aux entreprises de défense lao à participer à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre prochain à Hanoï.

Les responsables militaires lao ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de la coopération entre les deux Départements généraux de politique, estimant qu'ils contribuaient non seulement au renforcement des deux armées, mais également au développement des relations entre les deux Partis et les deux États. Ils ont également remercié le Vietnam pour son soutien constant au Laos au fil des années.

Face aux évolutions complexes de la situation régionale et internationale, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination étroite, de renforcer les échanges de délégations, en particulier au plus haut niveau, d'intensifier la coopération dans le domaine du travail du Parti et du travail politique, de développer la formation des cadres, ainsi que de promouvoir les activités d'éducation sur l'histoire et la portée des relations spéciales entre les deux pays.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coopération dans la recherche et le rapatriement des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant les périodes de guerre.

À cette occasion, les responsables militaires des deux pays ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, Nguyễn Trọng Nghĩa a réaffirmé la position constante du Vietnam consistant à préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne, à régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), à mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international.

Avant ses entretiens, Nguyên Trong Nghia et la délégation vietnamienne ont déposé une gerbe de fleurs et offert de l'encens au Monument des héros et martyrs à Vientiane. - VNA

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