Une peine sévère pour atteinte à la politique d'unité nationale



Dak Lak (VNA) – Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak a ouvert, le 5 août, le procès en première instance de Y Nuen Ayun, 59 ans, domicilié dans la commune d'Ea Phê, poursuivi pour « atteinte à la politique d'unité nationale », infraction prévue à l'article 116 du Code pénal. À l'issue de l'audience, l'accusé a été condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement.



Selon l'acte d'accusation, depuis 2019, sur instruction de A Ga, 49 ans, un individu réactionnaire résidant à l'étranger, Y Nuen Ayun a participé à la création de l'« Église protestante du Christ des Hauts Plateaux du Centre » (« Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên »).



Les autorités ont établi que cette organisation se présentait sous couvert d'activités religieuses pour mener des actions portant atteinte à la sécurité nationale.



Depuis sa participation à la création et à la direction de cette organisation, Y Nuen Ayun aurait exécuté les missions confiées par A Ga, notamment la coordination des activités de l'organisation au Vietnam, la propagande et le recrutement de nouveaux adeptes, ainsi que l'organisation de réunions religieuses en ligne via l'application Google Meet ou en présentiel afin de maintenir les activités de l'organisation. Il aurait également transmis à A Ga de nombreux rapports et documents contenant, selon les autorités, des informations mensongères.



L'enquête a également révélé que Y Nuen Ayun avait reçu plus de 7,7 millions de dôngs de A Ga pour financer les activités de cette organisation.



Selon les autorités judiciaires, les membres de cette organisation cherchaient à créer une religion distincte destinée aux minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre, échappant à l'administration des autorités, avec pour objectif ultime la création d'un « État indépendant » pour les minorités ethniques de cette région.



Le dossier indique que Y Nuen Ayun était conscient que sa participation à cette organisation, qui n'était pas reconnue par l'État, constituait une violation de la loi. Bien qu'il ait été convoqué à plusieurs reprises par les autorités locales et les services compétents, averti de l'illégalité de ses actes et qu'il se soit engagé à ne pas récidiver, il a poursuivi ces activités pendant une longue période. Les autorités estiment que ces agissements visaient à soutenir des forces hostiles opposées aux autorités et à porter atteinte à la grande unité nationale entre les différentes ethnies du Vietnam.



Lors du procès, Y Nuen Ayun a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Au vu des éléments de preuve figurant au dossier et de ses aveux à l'audience, le tribunal l'a condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement pour « atteinte à la politique d'unité nationale ».- VNA





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