Le Vietnam accueille 47 ressortissants expulsés des États-Unis

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Département de l’immigration de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, le 5 août, avoir coordonné avec les autorités compétentes pour l’accueil de 47 citoyens vietnamiens expulsés des États-Unis à leur arrivée à l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Il s’agit du plus important groupe de ressortissants rapatriés à Ho Chi Minh-Ville depuis le début de l’année 2026.

​Selon les autorités, la plupart de ces personnes résidaient auparavant à Ho Chi Minh-Ville avant leur départ pour les États-Unis, où elles ont enfreint la législation locale. Après l’achèvement des procédures judiciaires, elles ont été remises aux autorités vietnamiennes, conformément aux accords de coopération bilatérale.

​L’opération de rapatriement s’est déroulée dans le respect de la législation vietnamienne, des exigences diplomatiques, de la sécurité publique ainsi que des droits et intérêts légitimes des citoyens concernés.

​Pour les personnes ne pouvant pas rejoindre immédiatement leur famille, ne disposant pas d’un lieu de résidence stable ou se trouvant dans une situation particulièrement difficile - notamment les personnes âgées, en mauvaise santé ou sans contact avec leurs proches depuis longtemps -, les autorités coopéreront avec les administrations locales, la police et les services de santé de Ho Chi Minh-Ville afin de leur assurer un hébergement et une assistance temporaire dans des centres de protection sociale.

​Le Département de l’immigration de la police de Hô Chi Minh-Ville rappelle aux citoyens souhaitant étudier, travailler, voyager ou s’installer à l’étranger de respecter les lois du pays d’accueil. Il les appelle à ne pas recourir à l’immigration clandestine, au séjour ou au travail illégaux, à l’usage de faux documents ou à toute activité liée aux réseaux de migration illégale.

​Les autorités recommandent également d’effectuer toutes les formalités nécessaires avant le départ et de maintenir un contact régulier avec les représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger afin de pouvoir bénéficier d’une assistance en cas de besoin. -VNA

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