Tourisme

Le Vietnam veut faire du tourisme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère

Grâce aux orientations claires et durables définies par la Résolution n° 26-NQ/TW, le Vietnam pose ainsi les fondations politiques nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de développement, plus moderne, plus durable et davantage axée sur la qualité, avec l’ambition de rivaliser avec les destinations touristiques les plus prestigieuses au monde.

La Résolution n° 26-NQ/TW visant à faire du tourisme vietnamien un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Photo: VNA
La Résolution n° 26-NQ/TW visant à faire du tourisme vietnamien un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 22 août, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a signé, au nom du Bureau politique, la Résolution n° 26-NQ/TW visant à faire du tourisme vietnamien un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Cette résolution constitue un jalon important en définissant une nouvelle orientation stratégique et en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur touristique national.

Le Bureau politique a défini cinq principes directeurs, qui doivent être pleinement compris et mis en œuvre de manière résolue, coordonnée et efficace. Le premier consiste à faire du tourisme un secteur économique clé et un nouveau moteur de croissance, contribuant à l'objectif d'une croissance à deux chiffres.

Selon cette vision, la culture constitue le socle de l’offre touristique, tandis que l’identité nationale et la qualité des expériences proposées deviennent les principaux avantages concurrentiels du pays. Le développement du secteur reposera sur l’application des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Le tourisme doit ainsi évoluer vers un écosystème global, stimulant le commerce, les services, les transports, les industries culturelles et créatives, l’agriculture, l’économie numérique ainsi que l’économie nocturne.

Cette synergie vise non seulement à accroître la valeur ajoutée de l'économie, mais aussi à garantir un développement durable entre les piliers économique, culturel, social et environnemental, contribuant ainsi au renforcement de la défense nationale, de la sécurité, de l'ordre public et de la sûreté, et à l'expansion de la diplomatie culturelle et de l'intégration internationale.

Une orientation importante consiste à restructurer l'industrie touristique, en passant d'une approche quantitative à un modèle axé sur la qualité et le développement « intelligent, vert et créatif ». L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité des produits, des services, des expériences et de la compétitivité, tout en renforçant la qualité des ressources humaines et en traitant efficacement les questions liées au travail, à l'emploi et à la protection sociale.

La résolution préconise également la modernisation des capacités de gestion du tourisme, la promotion de l'application des technologies numériques et d'une gouvernance axée sur les données, en associant avec la planification de l’espace de développement. Elle appelle aussi à développer les espaces créatifs, à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel et les traditions nationales.

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Des touristes visitent la citadelle impériale de Hue. Photo : VNA

Le developpement du tourisme constitue une tâche commune de l'ensemble du système politique sous la direction du Parti et la gestion de l’Etat, plaçant les entreprises dans un rôle de pionniers et les citoyens comme les principaux acteurs et bénéficiaires de cette prospérité.

La résolution appelle au renforcement de la coordination intersectorielle et interrégionale ; à la création d'un environnement d'investissement et d'affaires équitable et favorable au tourisme ; et à la mobilisation, l'allocation et l'utilisation efficaces des ressources nationales et internationales.

À l’horizon 2030, le pays se fixe des objectifs quantitatifs rigoureux. Plus concrètement, le tourisme devrait devenir un secteur économie clé, avec une contribution directe du tourisme au PIB comprise entre 10 et 12 %, consolidantsa position de leader en Asie du Sud-Est. Le Vietnam ambitionne d'accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux et de servir 160 millions de touristes domestiques, en ciblant prioritairement les segments de marché à forte dépense et à long séjour, pour des recettes globales estimées entre 80 et 90 milliards de dollars. Pour soutenir cette dynamique, la résolution prévoit de renforcer les trois pôles de croissance que sont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, tout en développant dix centres touristiques majeurs, 20 zones touristiques nationales, et en favorisant l'émergence de quinze grands groupes nationaux, dotés d'une marque forte à l'international.

D'ici 2030, le secteur du tourisme ambitionne de fournir environ 1,5 million de chambres d'hébergement, créant ainsi près de 2,3 millions d'emplois directs et 3,5 millions d'emplois indirects. Un autre objectif est de développer un écosystème touristique intelligent, une base de données touristiques nationale et une plateforme numérique nationale du tourisme.

À l’horizon 2045, la vision est celle d’un secteur touristique moderne et durable, appelé à devenir un moteur important de l’économie nationale. Avec une contribution directe au PIB pouvant atteindre 15 % et un objectif de 70 millions de visiteurs internationaux, le Vietnam aspire à rejoindre le cercle restreint des 30 pays les plus compétitifs au monde dans le domaine du tourisme.

Grâce aux orientations claires et durables définies par la Résolution n° 26-NQ/TW, le Vietnam pose ainsi les fondations politiques nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de développement, plus moderne, plus durable et davantage axée sur la qualité, avec l’ambition de rivaliser avec les destinations touristiques les plus prestigieuses au monde. -VNA

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