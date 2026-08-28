La promotion de l’intégration ouvre de nouvelles perspectives de coopération Mexique-Vietnam

​

Hanoi (VNA) - La promotion de l’intégration économique et internationale ouvre de nouvelles perspectives pour les relations entre le Mexique et le Vietnam, qui disposent encore d’un important potentiel de développement, a estimé l’ambassadeur du Mexique au Vietnam, Alejandro Negrín Muñoz.

​

​

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a salué la Résolution n° 59-NQ/TW, adoptée par le Vietnam en 2025, estimant que le renforcement de l’intégration internationale pourrait contribuer de manière importante à la réalisation des objectifs de développement national du Vietnam.

​

​

Selon lui, les deux pays se caractérisent par une forte ouverture commerciale, une capacité à attirer les investissements étrangers et une participation importante aux chaînes de valeur mondiales. Ils partagent également de grandes ambitions économiques : le Mexique aspire à devenir prochainement l’une des dix premières économies mondiales, tandis que le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir un pays développé dans un avenir relativement proche.

​

​

Alejandro Negrín Muñoz a souligné que la politique d’ouverture engagée par le Vietnam crée, par ailleurs, de nouvelles possibilités pour approfondir les relations bilatérales, plus de cinq décennies après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

​

​

Dans ce contexte, il a salué la publication de l’ouvrage Mexique-Vietnam : vision pour l’avenir, considéré comme le premier projet universitaire bilatéral et multidisciplinaire consacré à l’étude du processus d’évolution et des perspectives des relations entre les deux pays.

​

​

L’ambassadeur a également souligné la croissance des relations économiques au cours de la dernière décennie, largement stimulée par la participation conjointe du Mexique et du Vietnam à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Cette expérience, a-t-il estimé, démontre le potentiel des mécanismes multilatéraux pour élargir la coopération entre les deux pays ainsi qu’entre le Vietnam et la région latino-américaine.

​

​

Pour les prochaines années, les priorités identifiées consistent notamment à faciliter les investissements bilatéraux, à promouvoir les échanges commerciaux et à exploiter plus efficacement les mécanismes multilatéraux auxquels les deux pays participent conjointement.

​

​

L’ambassadeur a notamment souligné l’importance de la présidence vietnamienne de l’APEC en 2027, suivie de celle du Mexique en 2028. Ces deux mandats offriront, selon lui, des conditions favorables à une coordination accrue des priorités bilatérales et interrégionales, ainsi qu’au renforcement du dialogue de haut niveau.

​

​

Concernant le rôle international du Vietnam, Alejandro Negrín Muñoz a insisté sur l’importance de la diplomatie pour préserver la stabilité, régler pacifiquement les différends et consolider les mécanismes multilatéraux. Il a précisé que, sous l’administration de la présidente Claudia Sheinbaum, le Mexique promouvait un agenda multilatéral centré sur l’humain, axé notamment sur la paix, l’égalité des sexes, le développement durable et l’amélioration du bien-être social.

​

​

Dans ce cadre, le Mexique souhaite poursuivre sa coopération avec le Vietnam dans les domaines d’intérêt commun et tirer parti de plateformes telles que l’APEC et le CPTPP, ainsi que de la connexion entre l’Alliance du Pacifique et l’ASEAN, afin de renforcer les liens entre l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est.

​

​

Évoquant l’image et la place du Vietnam dans la perception de la population mexicaine, l’ambassadeur a estimé que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes historiques, ainsi que des aspirations et des objectifs communs en matière de développement économique et social.

​

​

Dans la mémoire collective mexicaine, l’image du président Hô Chi Minh conserve une place particulière en tant que symbole étroitement associé au Vietnam et à son histoire. Le diplomate a également estimé que les relations politiques et économiques entre les deux pays avaient connu des avancées importantes ces dernières années, comme en témoignent l’intensification des échanges et le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines.

​

​

Alejandro Negrín Muñoz a enfin identifié plusieurs secteurs présentant un important potentiel de coopération, notamment le tourisme inclusif, l’économie verte, la préservation et la restauration du patrimoine, la transformation numérique, les énergies propres, l’agriculture de haute technologie, l’innovation et les échanges universitaires.

​

​

Pour Alejandro Negrín Muñoz, le défi consiste désormais à transformer les nombreuses convergences entre les deux pays en projets concrets, afin de rapprocher davantage leurs populations et de créer de nouvelles synergies entre leurs secteurs productifs.-VNA

​