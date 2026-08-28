Société

L’ONU réaffirme son engagement à renforcer sa coopération avec le Vietnam

Lors d’un entretien avec le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Li Junhua, a réaffirmé que les Nations Unies placent la coopération globale avec le Vietnam au rang de leurs priorités majeures.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang rencontre Li Junhua, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires économiques et sociales. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang rencontre Li Junhua, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires économiques et sociales. Photo : VNA

New York (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a rencontré le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, qui a affirmé que l'ONU accordait de l'importance à la coopération globale avec le Vietnam et en faisait une priorité.

Nguyen Van Thang a salué le rôle de Li Junhua dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), notamment à travers sa présidence du Forum politique de haut niveau pour le développement durable.

Le vice-Premier ministre a remercié l’ONU pour son soutien au Vietnam dans la réalisation des ODD, ainsi que pour la coopération substantielle et efficace entre les deux parties. Il a souhaité que l’ONU et le Vietnam achèvent prochainement le Cadre de coopération stratégique pour la période 2027-2031, en veillant à son articulation étroite avec les grandes orientations et stratégies de développement du Vietnam.

vnanet-potal-pho-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-van-thang-hoi-kien-pho-tong-thu-ky-lhq-8982556.jpg
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (à gauche) et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Li Junhua, lors de leur rencontre. Photo : VNA

Alors que les progrès vers les ODD ralentissent à l'échelle mondiale et dans la région Asie-Pacifique en raison des impacts négatifs de crises conjuguées, Nguyen Van Thang a insisté sur l'urgence de renforcer les engagements politiques, de défendre le multilatéralisme et la coopération internationale, et de promouvoir des solutions systémiques, globales et inclusives pour accélérer la réalisation de ces objectifs.

Il a également appelé à redoubler d'efforts pour garantir aux pays en développement un accès équitable à la science, à la technologie, aux connaissances et aux ressources de développement, en particulier dans le contexte des transitions verte et numérique rapides à l'échelle mondiale.

Évoquant la situation du développement du Vietnam, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a indiqué que le pays avait activement et simultanément mis en œuvre les stratégies et politiques clés ainsi que le Plan d’action national pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, obtenant dans des résultats positifs initiaux. L’économie a maintenu une croissance élevée, la réduction de la pauvreté a enregistré des progrès significatifs, le taux de chômage a diminué, la couverture de l’assurance maladie s’est élargie et l’enseignement primaire a été généralisé.

Il a affirmé que le Vietnam restait déterminé à poursuivre la voie du développement durable, en plaçant la population au centre, en faisant à la fois le sujet et le moteur du développement, et en veillant fermement à ne laisser personne de côté.

Pour soutenir le Vietnam dans la réalisation des ODD, le dirigeant vietnamien a appelé l'ONU à continuer de partager son expérience en matière de réponse au changement climatique, à fournir un soutien financier et technologique pour les engagements climatiques, le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique, et à soutenir le développement durable dans le delta du Mékong.

Il a également exhorté l'ONU à aider à mobiliser plus efficacement l'aide publique au développement (APD), en accordant la priorité à la science et à la technologie, à la transformation numérique, à l'adaptation au changement climatique et au développement de ressources humaines de qualité.

De son côté, Li Junhua a exprimé sa vive appréciation des politiques audacieuses et déterminées ainsi que de la vision stratégique à long terme du gouvernement vietnamien en faveur d’un développement socio-économique rapide et durable.

Il a particulièrement salué l’engagement et les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, ainsi que dans la réalisation des objectifs de transition verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Appréciant la détermination politique, le sens des responsabilités et le rôle pionnier du Vietnam au sein de nombreux forums multilatéraux, Li Junhua a souligné que le Vietnam figurait toujours parmi les partenaires exemplaires et fiables, dont la voix gagne en importance au sein des organes de l’ONU.

L’ONU est prête à renforcer son appui au Vietnam à travers des conseils stratégiques, une assistance technique, le renforcement des capacités et le partage de connaissances dans le domaine de la gouvernance mondiale. Elle entend également faciliter davantage la mise en relation du Vietnam avec les institutions financières internationales et les banques de développement, afin d’aider le Vietnam à relever ses défis de développement, à articuler les objectifs de transition énergétique et d’adaptation au changement climatique, et à concrétiser les objectifs d’un développement durable et inclusif.

Li Junhua a par ailleurs confirmé la volonté de l’ONU de coordonner étroitement ses actions avec le Vietnam en 2027, année qui marquera le 50e anniversaire de l’adhésion du pays aux Nations unies. Il a souligné que les agences onusiennes concernées continueraient d’être des partenaires fiables du Vietnam dans la poursuite de son développement.- VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #ONU #ODD #Li Junhua
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.