Société

Le Premier ministre appelle à une véritable rupture dans l’éducation dès l’année scolaire 2026-2027

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé, le 27 août à Hanoi, que l’année scolaire 2026-2027 marque une véritable rupture dans l’éducation et la formation, avec un renouvellement de la pensée, des changements profonds et des résultats substantiels, notamment en matière de qualité de l’enseignement, d’enseignants, d’infrastructures et de ressources humaines.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé, le 27 août à Hanoï, que l’année scolaire 2026-2027 marque une véritable rupture dans l’éducation et la formation, avec des changements substantiels dans les méthodes de gestion, d’enseignement et d’apprentissage, afin d’améliorer la qualité des ressources humaines du pays.

Le chef du gouvernement a lancé cet appel lors d’une conférence consacrée au bilan de l’année scolaire 2025-2026 et au déploiement des missions pour 2026-2027, organisée en visioconférence avec les 34 villes et provinces du pays.

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, l’année scolaire 2025-2026 a été la première année de mise en œuvre, à l’échelle de l’ensemble du secteur, de la Résolution n°71-NQ/TW sur la rupture dans le développement de l’éducation et de la formation. Le perfectionnement des institutions et des politiques a été intensifié, avec la mise en place d’un cadre juridique plus cohérent, unifié et transparent. Les politiques ont notamment porté sur le développement des enseignants et des cadres de gestion, la réforme des programmes et des manuels scolaires, les méthodes d’enseignement, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, la coopération internationale, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’attraction des talents.

Les préparatifs de la nouvelle année scolaire ont également été menés activement, notamment en matière d’admission, d’infrastructures, de salles de classe, de programmes et de manuels scolaires.

Le Premier ministre a salué les efforts et les résultats obtenus, tout en soulignant plusieurs insuffisances. Il a notamment cité la lenteur de certains travaux institutionnels, l’application encore peu efficace de certaines politiques, ainsi que les pénuries persistantes d’enseignants, de salles de classe, de salles spécialisées et d’équipements. Les réformes internes dans certains établissements restent insuffisamment substantielles, tandis que l’enseignement, les examens et l’évaluation accordent encore trop d’importance aux notes. La course aux résultats, la fraude, certaines dérives liées aux cours supplémentaires et les irrégularités lors des examens subsistent également.

Des problèmes demeurent en matière d’éducation morale, de compétences de vie, de santé physique et mentale, de culture et de sécurité scolaires. La violence scolaire et l’insécurité alimentaire continuent de se produire. La formation de ressources humaines hautement qualifiées, les liens entre établissements, entreprises et marché du travail, ainsi que la transformation de la recherche scientifique en technologies et produits ne répondent pas encore aux exigences. La transformation numérique et la constitution de bases de données progressent également trop lentement.

Le chef du gouvernelent a souligné que l’année scolaire 2026-2027, première année scolaire suivant le 14e Congrès national du Parti, devait constituer une nouvelle étape, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm. Placée sous la devise « Renouveler la pensée – Provoquer des changements profonds – Obtenir des résultats substantiels », elle doit passer de l’élaboration des institutions à leur mise en œuvre efficace, de la gestion administrative à une gouvernance orientée vers le développement et du décompte des tâches à la mesure des résultats.

Il a demandé de garantir « suffisamment d’écoles, suffisamment de classes et suffisamment d’enseignants », sans laisser aucun élève privé d’école en raison de difficultés financières. Les pénuries de salles de classe et d’équipements doivent être résolues, notamment dans les zones urbaines, industrielles, défavorisées et frontalières. Les conditions nécessaires au fonctionnement des établissements secondaires en internat inter-niveaux dans les communes frontalières doivent également être préparées.

Il a appelé à une réforme substantielle de la gouvernance scolaire, des contenus et méthodes d’enseignement, des examens et de l’évaluation, ainsi qu’à une révision des programmes et des manuels. L’éducation à l’histoire nationale, au patriotisme, à la morale, aux compétences de vie et aux langues étrangères doit être renforcée, de même que les compétences numériques, les STEM et l’utilisation sélective de l’intelligence artificielle.

Il a insisté sur la nécessité de rapprocher l’enseignement professionnel des entreprises et du marché du travail et de faire de l’enseignement supérieur un centre de formation des talents, de recherche scientifique, d’innovation et de transfert de technologies. Il a demandé d’accélérer la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, notamment par la construction de bases de données éducatives unifiées et partagées, connectées aux bases de données nationales.

Il a enfin demandé aux ministères et aux collectivités de mettre en œuvre leurs missions respectives en matière de budget, d’effectifs, d’infrastructures, de santé et de sécurité scolaires, de transformation numérique et de gestion des ressources. Les autorités locales doivent considérer l’éducation comme une priorité majeure, garantir la qualité et la sécurité scolaires, recruter suffisamment d’enseignants et donner la priorité aux investissements dans les zones qui en ont le plus besoin.

Il a réaffirmé que l’éducation et la formation constituaient une priorité nationale majeure. L’objectif ultime de l’année scolaire 2026-2027 est d’avoir de meilleurs apprenants, de meilleurs enseignants, de meilleurs établissements et de meilleures ressources humaines, afin de créer une base solide pour une percée dans le développement de l’éducation et de la formation. -VNA

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