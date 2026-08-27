Inondations au Népal : aucun ressortissant vietnamien parmi les victimes signalées

Hanoï (VNA) – Aucun ressortissant vietnamien n’a pour l’heure été signalé parmi les morts, les blessés ou les personnes portées disparues à la suite d’une crue dévastatrice survenue le 26 août dans la zone frontalière entre le Népal et le Tibet (Chine), selon le service consulaire de l’ambassade du Vietnam en Inde, également accréditée au Népal et au Bhoutan.



Dès l’annonce de la catastrophe, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé aux représentations vietnamiennes dans la région de contacter d’urgence les autorités compétentes et les représentants de la communauté vietnamienne sur place afin de vérifier la situation des ressortissants vietnamiens et de déterminer si certains d’entre eux se trouvaient dans la zone touchée au moment de la catastrophe.



Les ambassades du Vietnam en Chine et en Inde, cette dernière étant également accréditée au Népal, continuent de travailler en étroite coordination avec les organismes concernés et les représentants de la communauté vietnamienne locale pour suivre la situation, actualiser les informations et se tenir prêtes à prendre des mesures de protection consulaire d’urgence si des ressortissants vietnamiens étaient identifiés parmi les personnes touchées.



En cas d’urgence, les ressortissants vietnamiens peuvent contacter directement les lignes d’assistance consulaire des représentations vietnamiennes sur place ou le service de protection consulaire du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères :

Ambassade du Vietnam en Chine : +86 186 1280 1838

Ambassade du Vietnam en Inde, également accréditée au Népal : +91 70 4203 5588

Service de protection consulaire du Département consulaire : +84 981 848 484 ou +84 965 411 118 ; e-mail : baohocongdan@gmail.com.



Selon les derniers chiffres disponibles, la crue gigantesque a fait près de 180 morts et près de 1.500 disparus, dont environ 800 ressortissants étrangers. - VNA