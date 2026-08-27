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La coopération en matière de défense : un pilier pour une structure de sécurité régionale ouverte

Le Vietnam restera un partenaire actif, proactif et responsable, œuvrant avec l’ASEAN et ses partenaires pour promouvoir une coopération de défense substantielle et contribuer à façonner une structure de sécurité régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

Le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang, participe à la réunion en ligne des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN élargi. Photo: qdnd.vn
Le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang, participe à la réunion en ligne des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN élargi. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - La réunion en ligne des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN+ (ADSOM+) s'est tenue le 27 août sous la présidence d'Ignacio B. Madriaga, sous-secrétaire philippin à la Défense chargé de l'évaluation stratégique et de la planification.

La délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le vice-ministre, le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang, a participé aux travaux depuis Hanoï. Des représentants des pays membres de l'ASEAN, des huit partenaires de dialogue (Russie, Chine, États-Unis, Japon, République de Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde) ainsi que le Secrétariat de l'ASEAN ont pris part à cet événement.

Ignacio B. Madriaga a rappelé que, depuis sa création en 2010, la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN+ (ADMM+) avait permis d'obtenir des résultats concrets dans la promotion de la coopération en matière de défense, notamment à travers l'action dynamique de ses groupes d'experts.

Au cours de la réunion, les chefs de délégation ont examiné les rapports des groupes de travail et l'état d'avancement des plans de travail pour le cycle 2024-2027, tout en recevant une mise à jour sur la situation régionale par le Secrétariat de l'ASEAN.

Les participants ont également étudié un projet de déclaration commune portant sur la jeunesse, la paix et la sécurité, tout en donnant des opinions sur les préparatifs de la 13e réunion de l’ADMM+, échangeant leurs points de vue sur les défis sécuritaires mondiaux actuels.

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Les délégués participent à la réunion. Photo: qdnd.vn

Le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang a affirmé que l'ADMM+ constituait une plateforme de coopération ouverte et inclusive permettant à tous les États ayant des intérêts légitimes de contribuer à la paix et au développement.

Saluant le thème de l'année 2026, «Naviguer vers notre avenir, ensemble» (Navigating Our Future, Together), il a exprimé la volonté du Vietnam de poursuivre ses contributions pragmatiques aux côtés des autres nations membres.

Le vice-ministre vietnamien a proposé trois orientations majeures : consolider la confiance stratégique, renforcer la solidarité et valoriser le rôle central de l'ASEAN ; accroître la résilience face aux nouveaux défis via la transformation numérique, l'innovation et l’industrie de la défense, le partage des connaissances, la formation des ressources humaines, la recherche et la maîtrise de nouvelles technologies ; et s’engager conjointement à agir et à partager la responsabilité pour la paix et la stabilité régionales, promouvoir le rôle central de l’ADMM, de l’ADMM+ et des groupes d’experts dans le renforcement des capacités, de partage d’expériences et d’action coordonnée.

Réaffirmant la politique de défense des « quatre non » et une ligne diplomatique d'indépendance, le général a assuré que le Vietnam restera un partenaire actif, proactif et responsable, œuvrant avec l’ASEAN et ses partenaires pour promouvoir une coopération de défense substantielle et contribuer à façonner une structure de sécurité régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

Abordant la question de la sécurité maritime, le chef de la délégation vietnamienne a exhorté au règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982). Hanoï appelle à la mise en œuvre intégrale de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à la finalisation rapide d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) qui soit efficace et juridiquement contraignant.

À cette occasion, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang a invité les dirigeants militaires ainsi que les grands groupes industriels mondiaux à participer la troisième édition de l'Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre prochain à Hanoï. -VNA

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