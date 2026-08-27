Politique

ISC-2 : Le Vietnam met en avant le rôle de la diplomatie parlementaire pour la paix

Lors de la 2e Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2), à Phnom Penh, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Thanh a proposé trois orientations visant à renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion du droit international, le règlement pacifique des conflits et le développement durable.

a vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et les délégués à la 2e Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2). Photo : VNA
a vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et les délégués à la 2e Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2). Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Le 27 août, à Phnom Penh, au Cambodge, s’est ouverte la 2e Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2), placée sous le thème « Unis pour la paix et la prospérité commune : renforcer le droit international et régler les conflits par des moyens pacifiques ». L’événement réunit 21 représentants des parlements de différents pays.

Intervenant lors de la séance de discussion générale, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh a souligné le rôle de plus en plus important de la diplomatie parlementaire dans un contexte international marqué par des évolutions complexes.

Elle a proposé trois orientations : renforcer la voix des parlements dans la promotion du respect de la Charte des Nations unies, du droit international et du multilatéralisme, ainsi que dans le règlement pacifique des différends ; valoriser le rôle de la diplomatie parlementaire dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la reconstruction post-conflit, à travers le dialogue, l’instauration de la confiance et la réconciliation ; associer la consolidation de la paix au développement durable et à la réponse aux nouveaux défis mondiaux, notamment en encourageant la signature et la ratification de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité.

À cette occasion, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh a réaffirmé la ligne de politique extérieure du Vietnam fondée sur la paix, l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Elle a souligné les objectifs de développement du pays ainsi que l’engagement de l’Assemblée nationale à promouvoir le dialogue et la coopération et à contribuer à l’élaboration de cadres de réponse aux enjeux mondiaux, afin de favoriser le développement durable.

En marge de la conférence, dans l’après-midi du 27 août, Nguyen Thi Thanh a rencontré la présidente par intérim de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack, et le deuxième vice-président du Parlement du Ghana, Andrew Asiamah Amoako.

Sounthone Xayachack a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations obtenues ces dernières années, notamment le rôle et les importantes contributions de l’Assemblée nationale. Les deux parties sont convenues de continuer à mettre en œuvre efficacement l’Accord entre les deux Assemblées nationales pour la période 2022-2027, ainsi que de superviser la mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants et des projets majeurs de coopération économique, afin de faciliter une coopération durable et mutuellement bénéfique et de contribuer à atteindre rapidement l’objectif d’un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars par an.

Andrew Asiamah Amoako a proposé que le Vietnam étudie des possibilités de coopération et d’investissement dans l’agriculture, le textile-habillement et d’autres secteurs. Il a indiqué que le Vietnam pourrait s’appuyer sur le Ghana pour renforcer sa coopération en Afrique, le pays accueillant le siège du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). Les deux parties sont convenues d’examiner la possibilité d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau et à différents niveaux, ainsi que les échanges par la voie parlementaire, notamment en matière d’expérience législative et de contrôle de l’application des lois.

À la veille de l’ISC-2, dans l’après-midi du 26 août, Nguyen Thi Thanh a rendu une visite de courtoisie à la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary. Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords de coopération entre les deux Assemblées nationales, de renforcer les échanges et la coordination entre leurs commissions ainsi qu’entre les groupes de femmes parlementaires et de jeunes parlementaires. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #diplomatie parlementaire #ISC-2 #paix et sécurité #droit international #Vietnam-Cambodge
Suivez VietnamPlus

Diplomatie parlementaire

Intégration internationale

Elections législatives

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee, en août 2026 en Nouvelle-Zélande. Photo: VNA

Le haut dirigeant Tô Lâm rencontre le président du Parlement néo-zélandais Gerry Brownlee

En visite d’État en Nouvelle-Zélande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu le 13 août à Auckland avec le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, de promouvoir la coopération parlementaire et d’élargir les échanges dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de l’agriculture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.