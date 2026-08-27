Le Premier ministre Le Minh Hung réaffirme la priorité stratégique accordée à l'ASEAN

Hanoï (VNA) - En recevant les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays membres de l’ASEAN, le 27 août à Hanoï, le Premier ministre a souligné que le Vietnam accordait une grande importance et une priorité absolue aux relations avec les pays voisins, régionaux et reconnaissait le rôle et la place de l'ASEAN dans la mise en œuvre de sa politique étrangère.

Appréciant les contributions actives de ces diplomates au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Vietnam et ses partenaires régionaux, le dirigeant vietnamien a affirmé sa détermination à collaborer étroitement avec les dirigeants de l'ASEAN pour approfondir les relations bilatérales, tout en assurant un maintien des consultations constantes et un soutien mutuel au sein des instances multilatérales et régionales.

Il a souligné que le Vietnam s'engageait à poursuivre sa participation active et à apporter une contribution plus proactive et substantielle à la coopération de l'ASEAN.

À cette occasion, il a félicité les Philippines pour leurs efforts de maintenir la solidarité, de consolider la coopération du bloc en tant que présidence de l'ASEAN 2026. Il a invité les ambassadeurs et chargés d'affaires à continuer d'apporter une contribution significative au développement des relations entre le Vietnam et les pays de l'ASEAN.

Dans un contexte international complexe, Le Minh Hung a exhorté l'ASEAN à renforcer sa solidarité, son unité, son autonomie stratégique, sa résilience et son rôle central dans ses structures et approches, tout en préservant un environnement de paix, stable et propice au développement.

Il a exprimé le souhait de voir l'organisation intensifier les échanges commerciaux et les investissements intra-bloc et exploiter pleinement les nouveaux moteurs de croissance que sont l'économie numérique, les sciences, les technologies, l'innovation.

Le dirigeant vietnamien a également plaidé pour une connectivité accrue dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures et l'énergie, afin de renforcer la force, la résilience et la capacité de réponse collective de la région.

Il a insisté sur le fait que l'édification de la Communauté de l'ASEAN doit être inclusive et durable, en plaçant l'intérêt des citoyens comme mesure principale de l'efficacité des politiques et des activités de coopération.

Au nom du corps diplomatique, l'ambassadeur des Philippines, Francisco Noel R. Fernandez III, a réaffirmé l’engagement des pays membres de l’ASEAN à collaborer étroitement avec le Vietnam afin de renforcer la coopération bilatérale et la coopération au sein de l'ASEAN.

Le diplomate a souligné les avancées significatives de la diplomatie vietnamienne, évoquant notamment les visites fructueuses du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, dans la région ainsi que son intervention remarquée au Dialogue de Shangri-La.

Il a également salué le leadership du Vietnam dans l'organisation du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026, confirmant que les États membres continueront d'appuyer cette initiative stratégique.

L'ambassadeur a félicité le Vietnam pour ses performances économiques remarquables et son ambition de devenir un pays développé d'ici 2045, tout en s'engageant à promouvoir la coopération commerciale et les flux d'investissement au sein de l'espace communautaire.

En conclusion, il a réaffirmé l'engagement des pays de l'ASEAN à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ses stratégies, des tâches de développement socio-économique pour améliorer continuellement le bien-être de la population. -VNA

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