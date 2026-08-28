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Le Vietnam au cœur de la nouvelle vague technologique

La restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’essor de l’intelligence artificielle et le développement de l’industrie des semi-conducteurs ouvrent de nouvelles perspectives au Vietnam pour attirer les IDE, stimuler les exportations et renforcer sa position dans les chaînes de valeur technologiques mondiales.

Assemblage de composants électroniques pour téléphones portables chez Handanbi Vina Co., Ltd., dans la zone industrielle de Diem Thuy, province de Thai Nguyen. Photo : VNA
Assemblage de composants électroniques pour téléphones portables chez Handanbi Vina Co., Ltd., dans la zone industrielle de Diem Thuy, province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La restructuration des chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales, conjuguée à l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et de l’industrie des semi-conducteurs, offre au Vietnam de nouvelles opportunités pour attirer les investissements, stimuler les exportations et soutenir sa croissance économique.

Une nouvelle vague de relocalisation des chaînes de production

Dans un contexte de tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine, de grands groupes technologiques accélèrent leur stratégie de diversification de leur production afin de réduire leur dépendance à l’égard du marché chinois. Cette tendance, souvent désignée sous le terme « Chine + 1 », entraîne des transformations importantes des chaînes d’approvisionnement mondiales et profite aux pays disposant de capacités de production et d’un environnement d’investissement favorables.

Google en constitue un exemple notable. Selon Nikkei Asia, le groupe aurait informé ses fournisseurs de son intention de transférer, à partir de l’année prochaine, l’ensemble de la production de ses smartphones, montres connectées et écouteurs sans fil de la marque Pixel hors de Chine.

Bien que Google n’ait pas encore annoncé les nouvelles destinations de sa production, le Vietnam figure parmi les pays disposant d’atouts importants. Le groupe y a fortement développé ses activités de production ces dernières années, parallèlement à son expansion en Inde. La réussite du développement et de la fabrication au Vietnam de smartphones Pixel haut de gamme, dont la production est plus complexe que celle des montres connectées ou des écouteurs sans fil, aurait notamment renforcé la confiance de Google dans les capacités industrielles du pays.

Selon un expert du secteur cité par Nikkei Asia, la production de Google au Vietnam s’est déroulée sans difficulté, notamment grâce à l’écosystème de fournisseurs de smartphones déjà établi dans le pays, auquel le groupe peut avoir accès. Cet écosystème, construit notamment autour de grands fabricants tels que Samsung, constitue un avantage pour les entreprises technologiques souhaitant développer leurs activités au Vietnam.

Nikkei Asia estime par ailleurs que l’essor de l’industrie des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est contribue à une profonde restructuration économique de la région, plaçant notamment le Vietnam et les Philippines sur la voie des économies à revenu élevé.

L’IA et les politiques favorables renforcent les perspectives

Selon George Xu, directeur du groupe chargé des notations souveraines pour la région Asie-Pacifique de Fitch Ratings, le Vietnam fait partie des pays qui bénéficient du processus de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment de la stratégie « Chine + 1 » adoptée par de nombreuses multinationales. Il estime que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) devraient continuer à progresser, soutenant ainsi les perspectives de croissance du pays à court et moyen termes.

Le Vietnam dispose également d’une position favorable pour tirer parti de l’augmentation de la demande mondiale en matière d’IA. Les exportations de produits électroniques liés à l’IA ont fortement progressé au premier semestre, grâce à la mise en place au Vietnam de nombreuses installations de production en coopération avec des fabricants internationaux dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs.

Plusieurs maillons importants de la chaîne de valeur, notamment les activités de test et de conditionnement, les réseaux d’approvisionnement ainsi que les savoir-faire industriels, sont désormais présents et solidement établis dans le pays. Ces capacités offrent au Vietnam une base favorable pour approfondir sa participation aux chaînes de valeur technologiques mondiales.

Pour George Xu, ces atouts placent le Vietnam dans une position compétitive par rapport à de nombreux autres pays de la région pour saisir les opportunités liées à l’IA et maintenir une forte croissance des exportations.

Le défi pour les prochaines années sera toutefois d’attirer davantage d’IDE dans des secteurs de production à plus forte valeur ajoutée. Cette orientation permettra d’améliorer la productivité, d’accroître la valeur technologique de la production et de soutenir les objectifs de croissance élevés du gouvernement vietnamien.

À cela s’ajoute un autre avantage important : le Vietnam a conclu de nombreux accords de libre-échange avec différents marchés d’exportation. Ces accords permettent aux exportateurs et aux investisseurs étrangers d’accéder à ces marchés à des taux de droits de douane préférentiels, renforçant ainsi l’attractivité du Vietnam pour les capitaux internationaux.

La combinaison de la relocalisation des chaînes d’approvisionnement, du développement de l’écosystème électronique et des semi-conducteurs, des opportunités offertes par l’IA et d’un vaste réseau d’accords de libre-échange crée ainsi des conditions favorables pour permettre au Vietnam de tirer pleinement parti de la nouvelle vague technologique et de renforcer progressivement sa position dans les chaînes de valeur mondiales.- VNA

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