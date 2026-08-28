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Le leader exhorte Quang Ninh à bâtir une ville moderne, verte et intelligente

Pour matérialiser sa vision de se transformer en une ville moderne, verte et intelligente, riche de son identité culturelle, la ville de Quang Ninh doit se concentrer sur l’édification de l’organisation du Parti et du système politique sains et solides, ainsi que sur la réforme vigoureuse de la gouvernance urbaine.

Cérémonie d’annonce de la création de la ville de Quang Ninh et de la remise de l’Ordre du Travail de première classe. Photo: VNA
Cérémonie d’annonce de la création de la ville de Quang Ninh et de la remise de l’Ordre du Travail de première classe. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le secrétaire général et président Tô Lâm, a exhorté vendredi 28 août Quang Ninh à se transformer en une ville moderne, verte et intelligente, riche de son identité culturelle, lors d’une cérémonie d’annonce de la création de la ville de Quang Ninh et de la remise de l’Ordre du Travail de première classe.

Quang Ninh est appelée à devenir un pôle de croissance dynamique du Nord ; un centre économique maritime, touristique, de services et d’industrie de haute technologie ; une région de paix, de stabilité, de coopération et d’intégration ; un lieu où il fait bon vivre, visiter, investir et dont on peut être fier, a-t-il indiqué.

La ville de Quang Ninh a été créé par la résolution n°36/2026/QH16 de l’Assemblée nationale de la 16e législature à partir de l’intégralité du territoire et de la population de la province de Quang Ninh, et a été honorée par l’Ordre du Travail de première classe.

Lors de la cérémonie à laquelle ont assisté notamment l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, l’ancien membre du Politburo et ancien Premier ministre Pham Minh Chinh, des membres et anciens membres du Politburo, le leader Tô Lâm a remis la résolution n°36/2026/QH16 et l’Ordre du Travail de première classe au comité du Parti, à l’administration et à la population de Quang Ninh.

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Le secrétaire général et président Tô Lâm remet la résolution n°36/2026/QH16 et l’Ordre du Travail de première classe au comité du Parti, à l’administration et à la population de Quang Ninh. Photo: VNA

Fondée en 1963, la province de Quang Ninh occupe une place particulière dans l’histoire de l’édification et de la défense nationales. Ses hautes montagnes, ses vastes étendues maritimes, sa longue frontière ainsi que ses nombreux estuaires ont fait de Quang Ninh une porte d’entrée pour le commerce tout en formant un formidable rempart le long de la frontière du Nord-Est du pays.

Durant la période de renouveau, Quang Ninh a continué de faire œuvre pionnier dans la rénovation des mentalités et l’approche de développement. Elle a accompli de grands progrès dans le développement d’infrastructures de transport, d’aménagement urbain, du tourisme, des services, industriel, économique frontalière et maritime, et l’amélioration du niveau de vie de la population.

La création de la ville de Quang Ninh représente bien plus qu’un simple changement de nom ou de modèle organisationnel. Elle doit marquer une transformation qualitative avec la modernisation de la gouvernance, le verdissement de l’économie, l’harmonisation des infrastructures, la valorisation de la culture et l’amélioration de la vie des habitants, a souligné le leader Tô Lâm.

Pour matérialiser sa vision de se transformer en une ville moderne, verte et intelligente, riche de son identité culturelle, la ville de Quang Ninh doit se concentrer sur l’édification de l’organisation du Parti et du système politique sains et solides, ainsi que sur la réforme vigoureuse de la gouvernance urbaine, a-t-il indiqué.

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Le secrétaire général et président Tô Lâm lors de la cérémonie d’annonce de la création de la ville de Quang Ninh et de la remise de l’Ordre du Travail de première classe. Photo: VNA

Quang Ninh devait accélérer sa transition d’une économie «brune» vers une économie «verte». L’industrie charbonnière doit être restructurée pour devenir moderne, sûre, économe en ressources et respectueuse de l’environnement. La priorité doit être accordée au développement des secteurs de transformation et de fabrication, des industries de haute technologie, des énergies propres, de la logistique et des services à haute valeur ajoutée.

La province doit promouvoir l’économie numérique, l’économie des données, l’intelligence artificielle et l’innovation ; bâtir un écosystème de start-up et attirer talents et investisseurs stratégiques ; développer les ports maritimes, les transports, la logistique, le tourisme maritime et insulaire, l’aquaculture ainsi que les secteurs émergents de l’économie maritime ; développer l’économie frontalière ; renforcer les liens régionaux et la coopération transfrontalière, participer plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Il a souligné que tout schéma directeur, toute infrastructure et tout projet d’envergure doivent prendre en compte les impératifs de la défense nationale, prévenir de manière proactive les risques sécuritaires traditionnels et non traditionnels, et garantir la sécurité des frontières, des espaces maritimes et insulaires, la sécurité énergétique, la cybersécurité et la sécurité économique, l’ordre et la paix sociaux.

Avant la cérémonie, le secrétaire général et président Tô Lâm a visité l’exposition consacrée à l’aménagement urbain de Quang Ninh à l’horizon 2050, avec une vision jusqu’en 2075. – VNA

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#secrétaire général et président Tô Lâm #ville de Quang Ninh
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