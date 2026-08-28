La diaspora peut servir de pont économique entre le Vietnam et le Japon

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Hanoi (VNA) - La Résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger marque un changement d’approche significatif, passant de la simple mobilisation, du rassemblement et du soutien au accompagnement, à la création des mécanismes et à la mobilisation des ressources de la diaspora au service du développement national.

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L’un des points les plus marquants de la Résolution n°23-NQ/TW est l’évolution des mentalités concernant la position et le rôle de communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, a observé avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le secrétaire général de l’Association de promotion de la coopération économique Vietnam-Japon (VJECPA), Trân Trung Kiên.

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La résolution affirme que les Vietnamiens d’outre-mer contituent une partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam et une ressource stratégique importante, contribuant à renforcer la puissance globale du pays et servant de pont entre le Vietnam et le monde, a-t-il indiqué.

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Trân Trung Kiên a estimé qu’il s’agissait d’un développement significatif par rapport à l’approche précédente, compte tenu des nombreux changements survenus au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger.

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Plus de 6,5 millions de Vietnamiens vivent actuellement dans plus de 130 pays et territoires, dont la proportion d’experts, d’intellectuels, de scientifiques, d’entrepreneurs et de travailleurs hautement qualifiés augmente régulièrement, tandis que la structure par âge rajeunit de plus en plus.

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Ainsi, les ressources des compatriotes d’outre-mer ne se limitent pas aux capitaux d’investissement ou aux envois de fonds mais comprennent également les connaissances, la technologie, l’expertise en gestion, les réseaux d’affaires, les capacités d’accès aux marchés internationaux et surtout une compréhension tant du Vietnam que des pays de résidence.

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Le secrétaire général de la VJECPA a salué l’évolution des mentalités, passant de la simple mobilisation, du rassemblement et du soutien au accompagnement, à la création des mécanismes et à la mobilisation des ressources de la diaspora au service du développement national.

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Cette approche répond également aux aspirations des entrepreneurs et experts vietnamiens au Japon, ceux qui possèdent une compréhension tant de la technologie et des méthodes opérationnelles des entreprises japonaises que de la culture, de la population et du marché du Vietnam.

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Le Japon possède de nombreux atouts qui correspondent aux besoins de développement du Vietnam, notamment dans les domaines de la technologie, de l’industrie manufacturière, des industries de soutien, de l’automatisation, de l’agriculture de haute technologie, de la santé, des soins des personnes âgées, de l’éducation et de la formation de la main-d’œuvre, de la transformation numérique, de l’industrie verte et de l’économie circulaire.

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Par conséquent, en tirant efficacement parti du réseau des Vietnamiens résidant au Japon, les deux pays pourraient mettre en place un écosystème interconnecté et bidirectionnel, capable non seulement d’orienter les ressources japonaises vers le Vietnam, mais aussi d’aider les produits, entreprises et marques vietnamiens à accéder au marché japonais, a-t-il plaidé.

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Selon Trân Trung Kiên, plutôt que de se demander simplement ce que les Vietnamiens de l’étranger peuvent apporter au pays, l’approche devrait partir des problèmes que le Vietnam doit résoudre, pour ensuite identifier, au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, les personnes ou les organisations susceptibles d’y contribuer.

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Un autre défi réside dans les différences entre les deux marchés. Le Japon impose des normes très élevées. Une activité de mise en relation ne peut donc se limiter à l’organisation d’une rencontre entre deux entreprises mais nécessite un accompagnement - de l’évaluation des besoins, de la sélection des partenaires, de l’optimisation des produits et de la garantie de la normalisation jusqu’à l’identification des opportunités de marché et le déploiement de la collaboration.

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Par ailleurs, la capacité d’absorption technologique des entreprises nationales constitue également un point qui mérite l’attention. Le transfert de technologie ne se résume pas au simple acheminement d’équipements ou de lignes de production du Japon vers le Vietnam. Il est important de savoir si les entreprises vietnamiennes disposent d’une main-d’œuvre capable d’exploiter, d’entretenir et de développer davantage cette technologie.

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Afin de concrétiser pleinement l’esprit de la Résolution n°23-NQ/TW, il est essentiel de mettre en place un mécanisme de connexion approfondie, permettant aux compatriotes d’outre-mer non seulement d’orienter des ressources vers le pays, mais aussi de nouer des partenariats avec des entreprises nationales, garantissant ainsi la réception et l’utilisation efficaces de ces ressources.

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Selon le secrétaire général de la VJECPA, la mise en place d’un mécanisme de suivi des résultats obtenus après la mise en relation constitue un facteur crucial. L’efficacité doit être évaluée sur la base de résultats concrets, tels que le nombre de projets réalisés, de technologies transférées, de partenariats commerciaux établis ou de produits vietnamiens ayant réussi à pénétrer le marché japonais.

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Lorsque les activités de mise en relation produiront des résultats tangibles, la confiance des compatriotes d’outre-mer et des partenaires japonais s’en trouvera renforcée, a-t-il encore indiqué. – VNA

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