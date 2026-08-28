Le Venezuela souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam



Hanoï (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) au pouvoir, Jesús Faría, a adressé, au nom du secrétaire général Diosdado Cabello et de la direction du Parti, ses chaleureuses félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, aux dirigeants vietnamiens ainsi qu’au peuple vietnamien.

Exprimant sa profonde admiration pour les réalisations de l’œuvre de Renouveau (Doi Moi), Jesús Faría a affirmé que le Vietnam constituait un modèle de réussite en matière d’édification nationale, de développement socio-économique et de construction du Parti. Selon lui, le Vietnam demeure pour le PSUV une source d’inspiration et un réservoir d’expériences précieuses pour le Venezuela et les nations aspirant à l’indépendance, à la souveraineté et au progrès social.



Ce message a été transmis par Jesús Faría et Mme Tania Diaz, membre du Bureau politique du PSUV, lors d’une rencontre tenue le 27 août à Caracas avec l’ambassadeur Vu Trung My, au terme de son mandat. Les dirigeants vénézuéliens ont salué les contributions du diplomate au raffermissement de l’amitié traditionnelle et du partenariat intégral entre les deux Partis et les deux États.



Tania Diaz a souligné l’importance d’intensifier les échanges d’expériences dans les domaines idéologique et de la construction du Parti. De son côté, le vice-président du PSUV, Jesús Faría, a exprimé sa gratitude au Vietnam pour son soutien, citant notamment l’envoi d’une mission de secours à la suite du récent séisme, qu’il a présenté comme une illustration de la solidarité internationale fidèle et sincère.



L’ambassadeur Vu Trung My a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur de la juste cause du peuple vénézuélien. Il s’est dit convaincu que le Venezuela surmonterait les difficultés et poursuivrait durablement sa marche vers la paix et la prospérité.- VNA