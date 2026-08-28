Le Nasdaq perçoit un potentiel croissant sur le marché boursier vietnamien



Hanoï, 28 août (VNA) - Le Vietnam cherche à attirer davantage d’investisseurs internationaux après son reclassement par FTSE Russell au statut de « marché émergent secondaire », tandis que les autorités de régulation renforcent leur coopération avec le Nasdaq.



La présidente de la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), Vu Thi Chan Phuong, a rencontré le vice-président du Nasdaq, Robert H. McCooey Jr., à New York le 26 août (heure locale), dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis.



Lors de cette rencontre, Vu Thi Chan Phuong a présenté les évolutions récentes du marché boursier vietnamien, notamment les réformes du cadre juridique, des mécanismes de fonctionnement et des infrastructures de marché visant à améliorer la transparence, l’efficacité et l’accessibilité pour les investisseurs internationaux.



« Le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell, qui passe du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, ouvre de nouvelles opportunités pour attirer des capitaux et accroître la participation des investisseurs internationaux », a déclaré Mme Phuong.



Elle a ajouté que ce reclassement devrait également inciter les investisseurs américains à accorder davantage d’attention au marché vietnamien des valeurs mobilières et à y participer plus activement.



Le Vietnam continuera d’améliorer la qualité du marché, de diversifier les produits et de renforcer l’efficacité de la réglementation et de la surveillance, tout en facilitant une participation accrue des investisseurs nationaux et internationaux, a-t-elle précisé.



Robert H. McCooey a salué les progrès réalisés par le marché boursier vietnamien et félicité le pays pour son reclassement.



« Le Vietnam est un marché dynamique doté d’un potentiel considérable pour continuer à susciter l’intérêt des investisseurs américains et mondiaux », a-t-il déclaré, ajoutant que le Nasdaq était prêt à poursuivre sa collaboration avec la SSC et le marché boursier vietnamien dans cette nouvelle phase de développement.



Le renforcement de la connectivité entre les marchés de capitaux vietnamiens et américains a constitué un point central des discussions.



Les deux parties ont étudié les moyens de mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec des institutions financières, des banques d’investissement et des investisseurs internationaux.



Le Nasdaq s’est dit prêt à mettre à profit son réseau et son expérience pour faciliter les mises en relation entre entreprises, présenter des opportunités d’investissement et aider les sociétés vietnamiennes à explorer des mécanismes de levée de fonds adaptés sur les marchés internationaux de capitaux.



Ils ont également échangé leurs expériences en matière de développement de nouveaux produits et segments de marché, conformément aux efforts du Vietnam visant à diversifier les produits financiers, à élargir les canaux de financement des entreprises et à approfondir le marché des capitaux.



La surveillance du marché a également été identifiée comme un domaine propice à une coopération renforcée. Mme Phuong a proposé que le Nasdaq intensifie le partage d’expériences, la formation et les échanges professionnels afin de renforcer les compétences du personnel vietnamien chargé de la surveillance du marché.



Le Nasdaq s’est déclaré prêt à collaborer avec la SSC dans le cadre de programmes de formation, d’échanges professionnels et de partage d’expériences, en présentiel comme en ligne.



Ces discussions interviennent alors que le reclassement du Vietnam par FTSE devrait contribuer à remodeler le paysage de l’investissement étranger sur le marché vietnamien.



Vu Minh Duc, directeur adjoint de la recherche et de l’analyse chez Vietcap Securities, a qualifié ce reclassement de positif pour le marché boursier vietnamien à moyen et long terme, estimant que ce nouveau statut pourrait attirer de nouveaux capitaux étrangers par le biais de canaux d’investissement aussi bien passifs qu’actifs.



Dans une première phase, les fonds négociés en bourse (ETF) répliquant la série d’indices FTSE Global Equity Index Series devraient canaliser environ 150 millions de dollars vers les actions vietnamiennes.



Selon Vu Minh Duc, cet afflux pourrait soutenir le marché, notamment à un moment où les investisseurs étrangers continuent d’enregistrer des ventes nettes.



Toutefois, il a souligné que les seuls flux liés à FTSE ne suffiraient pas nécessairement à générer une hausse durable à moyen terme.



Le marché aurait besoin de catalyseurs supplémentaires pour attirer davantage de capitaux nationaux, a-t-il ajouté.



Aux niveaux de valorisation actuels, plusieurs secteurs pourraient offrir des opportunités si la liquidité globale du marché s’améliore, même si les grandes capitalisations représentatives des secteurs clés sont susceptibles d’attirer davantage l’attention des investisseurs que les moyennes et petites capitalisations à ce stade.



Parallèlement, des taux d’intérêt relativement attractifs pourraient concurrencer les actions dans la mobilisation des capitaux nationaux, les dépôts bancaires continuant d’offrir aux investisseurs une option de placement plus sûre.-VNA

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