Le Nasdaq perçoit un potentiel croissant sur le marché boursier vietnamien

Hanoï, 28 août (VNA) - Le Vietnam cherche à attirer davantage d’investisseurs internationaux après son reclassement par FTSE Russell au statut de « marché émergent secondaire », tandis que les autorités de régulation renforcent leur coopération avec le Nasdaq.
La présidente de la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), Vu Thi Chan Phuong, a rencontré le vice-président du Nasdaq, Robert H. McCooey Jr., à New York le 26 août (heure locale), dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis.
Lors de cette rencontre, Vu Thi Chan Phuong a présenté les évolutions récentes du marché boursier vietnamien, notamment les réformes du cadre juridique, des mécanismes de fonctionnement et des infrastructures de marché visant à améliorer la transparence, l’efficacité et l’accessibilité pour les investisseurs internationaux.
« Le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell, qui passe du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, ouvre de nouvelles opportunités pour attirer des capitaux et accroître la participation des investisseurs internationaux », a déclaré Mme Phuong.
Elle a ajouté que ce reclassement devrait également inciter les investisseurs américains à accorder davantage d’attention au marché vietnamien des valeurs mobilières et à y participer plus activement.
Le Vietnam continuera d’améliorer la qualité du marché, de diversifier les produits et de renforcer l’efficacité de la réglementation et de la surveillance, tout en facilitant une participation accrue des investisseurs nationaux et internationaux, a-t-elle précisé.
Robert H. McCooey a salué les progrès réalisés par le marché boursier vietnamien et félicité le pays pour son reclassement.
« Le Vietnam est un marché dynamique doté d’un potentiel considérable pour continuer à susciter l’intérêt des investisseurs américains et mondiaux », a-t-il déclaré, ajoutant que le Nasdaq était prêt à poursuivre sa collaboration avec la SSC et le marché boursier vietnamien dans cette nouvelle phase de développement.
Le renforcement de la connectivité entre les marchés de capitaux vietnamiens et américains a constitué un point central des discussions.
Les deux parties ont étudié les moyens de mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec des institutions financières, des banques d’investissement et des investisseurs internationaux.
Le Nasdaq s’est dit prêt à mettre à profit son réseau et son expérience pour faciliter les mises en relation entre entreprises, présenter des opportunités d’investissement et aider les sociétés vietnamiennes à explorer des mécanismes de levée de fonds adaptés sur les marchés internationaux de capitaux.
Ils ont également échangé leurs expériences en matière de développement de nouveaux produits et segments de marché, conformément aux efforts du Vietnam visant à diversifier les produits financiers, à élargir les canaux de financement des entreprises et à approfondir le marché des capitaux.
La surveillance du marché a également été identifiée comme un domaine propice à une coopération renforcée. Mme Phuong a proposé que le Nasdaq intensifie le partage d’expériences, la formation et les échanges professionnels afin de renforcer les compétences du personnel vietnamien chargé de la surveillance du marché.
Le Nasdaq s’est déclaré prêt à collaborer avec la SSC dans le cadre de programmes de formation, d’échanges professionnels et de partage d’expériences, en présentiel comme en ligne.
Ces discussions interviennent alors que le reclassement du Vietnam par FTSE devrait contribuer à remodeler le paysage de l’investissement étranger sur le marché vietnamien.
Vu Minh Duc, directeur adjoint de la recherche et de l’analyse chez Vietcap Securities, a qualifié ce reclassement de positif pour le marché boursier vietnamien à moyen et long terme, estimant que ce nouveau statut pourrait attirer de nouveaux capitaux étrangers par le biais de canaux d’investissement aussi bien passifs qu’actifs.
Dans une première phase, les fonds négociés en bourse (ETF) répliquant la série d’indices FTSE Global Equity Index Series devraient canaliser environ 150 millions de dollars vers les actions vietnamiennes.
Selon Vu Minh Duc, cet afflux pourrait soutenir le marché, notamment à un moment où les investisseurs étrangers continuent d’enregistrer des ventes nettes.
Toutefois, il a souligné que les seuls flux liés à FTSE ne suffiraient pas nécessairement à générer une hausse durable à moyen terme.
Le marché aurait besoin de catalyseurs supplémentaires pour attirer davantage de capitaux nationaux, a-t-il ajouté.
Aux niveaux de valorisation actuels, plusieurs secteurs pourraient offrir des opportunités si la liquidité globale du marché s’améliore, même si les grandes capitalisations représentatives des secteurs clés sont susceptibles d’attirer davantage l’attention des investisseurs que les moyennes et petites capitalisations à ce stade.
Parallèlement, des taux d’intérêt relativement attractifs pourraient concurrencer les actions dans la mobilisation des capitaux nationaux, les dépôts bancaires continuant d’offrir aux investisseurs une option de placement plus sûre.-VNA
Voir plus
Le Vietnam échange avec la France sur le développement des industries culturelles
Une délégation de la Commission de la Culture et des Affaires sociales de l’Assemblée nationale du Vietnam a échangé en France des expériences sur le développement des industries culturelles, la transformation numérique et la protection des enfants dans l’environnement en ligne.
Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique
Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.
Des ajustements prévus à l'aéroport de Phu Quoc en vue de l'APEC 2027
L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam propose plusieurs ajustements au plan d'aménagement de l'aéroport international de Phu Quoc afin d'adapter ses infrastructures aux besoins de l'APEC 2027.
Le Vietnam expose ses réformes lors d’un roadshow financier aux États-Unis
L’objectif de cette présentation était d’informer les investisseurs internationaux sur les perspectives macroéconomiques du Vietnam, les orientations de ses politiques budgétaire et monétaire, ainsi que sur sa stratégie de gestion de la dette publique.
Le Vietnam, hôte pour la première fois du Forum asiatique des valeurs mobilières
Le Vietnam accueillera pour la première fois, du 30 septembre au 3 octobre à Hanoï, l’Assemblée générale annuelle du Forum asiatique des valeurs mobilières, avec une session spécialement consacrée au marché vietnamien.
Des investisseurs russes s’intéressent aux nouvelles opportunités sur le marché immobilier vietnamien
Le Vietnam est considéré comme présentant un potentiel important, son marché immobilier, notamment commercial, disposant encore de marges de développement par rapport à certains marchés de la région.
Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027
Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.
Alimentation et boissons : Vietnam Report dévoile les entreprises les plus réputées du secteur en 2026
La liste des 10 et 5 entreprises les plus réputées du secteur de l’alimentation et des boissons (F&B) au Vietnam en 2026 vient d'être dévoilée par Vietnam Report.
Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier
Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.
Promulguation d’un plan d'action pour le développement de l'économie à capitaux étrangers
L’objectif est de favoriser un développement efficace et durable du secteur à capitaux étrangers et de faire du Vietnam une destination compétitive pour les investissements à moyen et long termes, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement national à l’horizon 2030 et 2045.
La fiscalité, un levier pour renforcer les entreprises vietnamiennes
2. La reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales offre de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes, tandis que la politique fiscale peut soutenir leur montée en gamme et leur intégration dans les chaînes de valeur.
Transports : le Premier ministre Lê Minh Hung exige la ponctualité des chantiers clés
Selon les rapports présentés lors de la réunion, à la fin du mois d’août 2026, les projets de transport clés avaient décaissé 95,44 billions de dôngs, soit 38% des capitaux alloués, un taux inférieur à la moyenne nationale qui avoisine les 50%.
Le Vietnam élargit sa coopération avec l’État indien du Tamil Nadu
Du 20 au 22 septembre, l’ambassade du Vietnam en Inde a multiplié les rencontres avec les autorités et les entreprises du Tamil Nadu afin de renforcer la coopération dans divers secteurs, avec un accent sur les projets concrets.
Vers une gestion modernisée des ressources et de l’espace maritimes
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine un projet de loi visant à moderniser la gestion des ressources et de l’espace maritimes et à renforcer la protection de l’environnement marin.
Le dirigeant To Lam rencontre des dirigeants de plusieurs groupes d'entreprises américains
Lors de son déplacement aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV) et président To Lam a eu des rencontres avec des dirigeants de plusieurs groupes d'entreprises américains
Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement
Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.
PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL
La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.
Agriculture : cap sur 74 milliards de dollars d’exportations
Pour atteindre 74 milliards de dollars d’exportations en 2026, le secteur agricole vietnamien mise sur la diversification des marchés et la levée des obstacles techniques et logistiques.
Hô Chi Minh-Ville mise sur les ALE pour renforcer les capacités d’exportation des entreprises
Lors d’une conférence sur la promotion de l’import-export et des chaînes d’approvisionnement, tenue le 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Loc Ha, a souligné que les ALE offraient de nombreuses opportunités, mais imposaient également des exigences croissantes en matière de compétitivité.
Les entreprises mexicaines intensifient leur recherche de fournisseurs au Vietnam
Les entreprises mexicaines s’intéressent de plus en plus aux fournisseurs vietnamiens, comme en témoignent les résultats obtenus lors du Vietnam International Sourcing 2026 à Ho Chi Minh-Ville.