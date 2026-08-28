Économie

Le secteur bancaire accélère sa transformation numérique

Le secteur bancaire vietnamien accélère la transformation numérique en misant sur l’exploitation des données démographiques et des systèmes d’identification et d’authentification électroniques, avec pour objectif de simplifier les démarches administratives, améliorer les services publics et renforcer l’économie numérique d’ici à 2030.

Les clients peuvent effectuer des transactions numériques en toute autonomie, ce qui leur permet de gagner du temps et de simplifier les démarches. Photo : VNA
Les clients peuvent effectuer des transactions numériques en toute autonomie, ce qui leur permet de gagner du temps et de simplifier les démarches. Photo : VNA

Hanoï, 28 août (VNA) - Le secteur bancaire mettra en œuvre un plan visant à développer l’utilisation des données démographiques ainsi que des systèmes d’identification et d’authentification électroniques afin de soutenir la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, conformément à une décision récemment publiée par la Banque d’État du Vietnam (SBV).

La décision n° 1906/QD-NHNN, signée par le gouverneur de la SBV, Pham Duc An, vise à promouvoir le développement de l’économie et de la société numériques, conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, qui définit la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale comme de nouveaux moteurs de croissance.

Selon cette décision, le secteur bancaire se concentrera sur la simplification des procédures administratives et la fourniture de services publics en ligne, la promotion de l’économie, de la société et de la citoyenneté numériques, ainsi que le développement des infrastructures, de la connectivité et de l’exploitation des données. Il renforcera également l’utilisation des données démographiques et des systèmes d’identification et d’authentification électroniques dans les opérations bancaires.

D’ici à 2030, le secteur bancaire vise à garantir que 100 % des services publics et des procédures administratives permettent de notifier le statut des demandes et les résultats de leur traitement, ces derniers étant synchronisés sur l’application VNeID.

L’objectif est également de porter à 90 % la proportion des demandes de services publics effectuées en ligne.

Pour 2026, le plan prévoit que 100 % des procédures administratives et des services publics permettront le dépôt de demandes sans contrainte géographique, selon le principe de services « sans frontières ». Le taux de satisfaction des citoyens et des entreprises à l’égard des services publics devra atteindre 95 %.

Le vice-gouverneur de la SBV, Pham Tien Dung, a déclaré que les données démographiques et les données relatives à l’identité des citoyens sont considérées comme des ressources de données fondamentales. Les comptes d’identification électronique et les cartes d’identité des citoyens constituent des outils numériques et des clés essentielles de la transformation numérique nationale.

L’exploitation et l’utilisation des données démographiques ainsi que des systèmes d’identification et d’authentification électroniques jouent un rôle crucial dans le développement socio-économique et la transformation numérique nationale.

Par conséquent, a souligné M. Dung, le secteur bancaire place les citoyens et les entreprises au centre de son processus de transformation numérique, les considérant à la fois comme les objectifs, les bénéficiaires, les ressources et les moteurs de cette transformation.

Toutes les solutions, plateformes et services numériques doivent privilégier la commodité, l’accessibilité et la sécurité afin d’améliorer la satisfaction des citoyens et des entreprises, a-t-il déclaré.

Selon Pham Tien Dung, l’État joue un rôle moteur dans l’élaboration du cadre juridique et la création d’un environnement favorable à l’innovation ; les entreprises identifient les besoins et les défis pratiques ; tandis que les établissements d’enseignement et les scientifiques contribuent à relever ces défis et à développer les technologies nécessaires.

Les investissements doivent être orientés vers le développement d’infrastructures numériques modernes, sécurisées et interopérables, conformes aux normes techniques nationales et internationales ainsi qu’aux tendances technologiques émergentes. La priorité doit être accordée à la recherche, au développement et à l’application de technologies modernes maîtrisées par le Vietnam.

Par ailleurs, l’exploitation, l’interconnexion et l’utilisation des données démographiques doivent aller de pair avec la garantie de la sécurité de l’information, de la confidentialité et de la protection des données personnelles.

Toutes les activités liées à l’utilisation des données doivent être transparentes et conformes à la loi, assorties d’une responsabilisation des organismes publics, tandis que toute infraction doit faire l’objet de sanctions sévères.-VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #secteur bancaire #transformation numérique
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.