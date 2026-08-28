Économie

Da Nang modernise son aéroport pour accompagner la croissance du trafic aérien

Le projet de rénovation et d’agrandissement du terminal T1 de l’aéroport international de Da Nang, d’un montant de plus de 9 936 milliards de dôngs, vise à porter sa capacité à 14 millions de passagers par an et à renforcer le rôle de la ville comme porte d’entrée aérienne internationale du Centre du Vietnam.

Des dirigeants de la ville de Da Nang et les délégués procèdent au lancement des projets lors de la cérémonie. Photo: VNA
Des dirigeants de la ville de Da Nang et les délégués procèdent au lancement des projets lors de la cérémonie. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le projet de rénovation et d’agrandissement du terminal passagers T1 de l’aéroport international de Da Nang représente un investissement de plus de 9 936 milliards de dôngs (environ 381 millions de dollars). Il permettra de porter la capacité du terminal à 14 millions de passagers par an, dont environ 10 millions sur les liaisons intérieures et 4 millions sur les liaisons internationales.

L’information a été annoncée le 27 août lors de la cérémonie de lancement des projets de rénovation et d’agrandissement du terminal T1 et d’extension de l’aire de stationnement des avions – phase 1, organisée par la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), en coordination avec le Comité populaire municipal de Da Nang.

Selon le calendrier prévisionnel, les travaux d’extension du terminal T1 devraient commencer en août 2027. La partie agrandie devrait être achevée et mise en service en janvier 2029, tandis que la rénovation du terminal existant devrait s’achever en août de la même année.

Approuvé par le Comité populaire de Da Nang dans sa décision n°3324/QĐ-UBND du 29 juillet 2026, le projet est réalisé par ACV sur ses propres fonds. Il comprend l’extension et la rénovation du terminal T1 ainsi que la construction d’ouvrages auxiliaires et d’infrastructures techniques connexes, notamment la rénovation des voies surélevées, la construction d’un bâtiment technique et d’un parking à étages intégrant des services commerciaux. S’y ajoutent les réseaux routiers, les aires de stationnement, les aménagements paysagers, les systèmes de traitement des eaux usées et de collecte des déchets, ainsi que les réseaux électriques, d’éclairage, d’alimentation et d’évacuation des eaux.

Parallèlement, le projet d’extension de l’aire de stationnement des avions – phase 1 est en cours de préparation et devrait ajouter six postes de stationnement pour des avions de code C. Le renforcement coordonné des capacités du terminal et de l’aire de stationnement permettra d’améliorer l’accueil des avions, de réduire la pression sur les infrastructures pendant les périodes de pointe et d’accompagner la croissance du transport aérien.

Lors de la cérémonie, le directeur général par intérim d’ACV, Nguyen Duc Hung, a souligné que ces deux projets constituaient une étape importante dans le plan de modernisation et de développement coordonné des infrastructures de l’aéroport international de Da Nang. Ils doivent permettre de répondre à la hausse de la demande et de renforcer le rôle de l’aéroport comme porte d’entrée aérienne internationale de la ville et du Centre du Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Le Quang Nam, a pour sa part estimé que l’aéroport constituait une infrastructure stratégique reliant la ville aux principaux centres nationaux et internationaux, ainsi qu’à la région Centre-Hauts Plateaux. Le renforcement de ses infrastructures devient nécessaire face à l’augmentation des besoins en déplacements, en tourisme et en échanges commerciaux. Il contribuera également à stimuler le tourisme et les services et à renforcer l’attractivité de la ville auprès des investisseurs.

À cette occasion, le projet architectural proposé par CPG Consultants Pte Ltd a été retenu à l’issue du concours organisé pour la rénovation et l’agrandissement du terminal T1.

Par ailleurs, l’aéroport et la ville de Da Nang ont lancé un service d’information sur les vols via l’application Danang Smart City. Reliant la base de données AODB de l’aéroport à la plateforme urbaine intelligente de la ville, ce service permet aux habitants et aux visiteurs de consulter et de mettre à jour les informations relatives aux vols sur une plateforme numérique.

La mise en œuvre coordonnée de ces projets devrait renforcer les capacités d’exploitation de l’aéroport international de Da Nang, améliorer la connectivité aérienne et soutenir le développement du tourisme, du commerce et des investissements dans la ville et dans l’ensemble de la région Centre.-VNA

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