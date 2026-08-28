Société

Vietnam et Chine échangent leurs expériences sur la réforme judiciaire et la transformation numérique des tribunaux

Du 26 au 28 août, une délégation de haut niveau de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite par son président Nguyên Van Quang, a mené des activités dans la province chinoise du Sichuan pour échanger des expériences sur la réforme judiciaire, la supervision des jugements et la transformation numérique des tribunaux.

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyên Van Quang (gauche) et Chen Zhijun, président de la Cour populaire supérieure du Sichuan. Photo: VNA
Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyên Van Quang (gauche) et Chen Zhijun, président de la Cour populaire supérieure du Sichuan. Photo: VNA

Sichuan (VNA) - Du 26 au 28 août, dans le cadre de sa visite de travail en Chine, une haute délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite par son président Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité central du Parti, a mené plusieurs activités dans la province du Sichuan afin d’échanger des expériences en matière de réforme judiciaire, de supervision des jugements et de transformation numérique des tribunaux.

Au Sichuan, Nguyên Van Quang a travaillé avec la Cour populaire supérieure de la province et effectué des visites d’étude à la Cour populaire du nouveau district de Tianfu ainsi qu’à la Cour du tourisme et de la protection de l’environnement de Jiezi, relevant de la Cour populaire de la ville de Chongzhou.

Lors d’une séance de travail avec Chen Zhijun, président de la Cour populaire supérieure du Sichuan, Nguyên Van Quang a salué les résultats obtenus par cette juridiction dans le travail de jugement, la gestion d’un important volume d’affaires, l’application des technologies de l’information et l’exercice de ses fonctions de supervision des activités judiciaires des tribunaux de niveau inférieur.

Il a souligné que l’expérience chinoise visant à trouver un équilibre entre la nécessité de corriger rapidement les erreurs judiciaires et la garantie de la stabilité ainsi que de la force juridique des jugements et décisions définitifs constituait une référence précieuse pour la Cour populaire suprême du Vietnam dans ses efforts visant à perfectionner la législation et à améliorer la qualité de la justice.

Lors de sa visite d’étude à la Cour populaire du nouveau district de Tianfu, Nguyên Van Quang s’est notamment penchés sur le modèle de « tribunal intelligent de Tianfu », en particulier sur l’utilisation des technologies dans la gestion des affaires, la constitution et l’exploitation des dossiers électroniques, l’assistance aux juges dans l’étude des dossiers et l’application de l’intelligence artificielle (IA).

Il a indiqué que la construction de tribunaux électroniques et l’évolution vers des tribunaux numériques constituaient également une priorité de la Cour populaire suprême du Vietnam. Il a souligné que l’utilisation de l’IA devait servir à assister les juges et non à les remplacer, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données judiciaires.

La délégation de haut niveau de la Cour populaire suprême du Vietnam a également visité la Cour du tourisme et de la protection de l’environnement de Jiezi, relevant de la Cour populaire de Chongzhou. Il s’agit de la première juridiction pilote du « tribunal numérique » dans la province du Sichuan. Elle est spécialisée dans le règlement des affaires liées aux ressources naturelles et à l’environnement, ainsi que des litiges dans les domaines de la culture et du tourisme.

Les activités menées au Sichuan ont permis à la délégation vietnamienne d’acquérir une expérience pratique supplémentaire en matière de supervision des jugements, de transformation numérique et de fonctionnement de tribunaux spécialisés. Elles ont également contribué à promouvoir des échanges et une coopération toujours plus concrets, approfondis et efficaces entre les juridictions des deux pays. -VNA

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