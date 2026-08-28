Société

L’équipe K53 part à la recherche des restes de martyrs au Laos et au Cambodge

L’équipe K53 de la province de Quang Ngai a entamé sa mission pour la saison sèche 2026-2027, avec pour objectif de rechercher et rapatrier au moins 20 restes de martyrs vietnamiens tombés au Laos et au Cambodge.

Cérémoinie de départ de l'équipe K53. Photo: VNA
Cérémoinie de départ de l'équipe K53. Photo: VNA

Quang Ngai (VNA ) - Le 28 août, la province de Quang Ngai (Centre) a organisé une cérémonie marquant le départ de l’équipe K53, chargée de rechercher, de rapatrier et d'identifier les restes de soldats vietnamiens tombés au Laos et au Cambodge durant la saison sèche 2026-2027.

Forte de 67 cadres et soldats, l’équipe sera répartie en trois groupes opérant dans les provinces de Champasak, Attapeu et Sekong au Laos, dans la province de Rattanakiri au Cambodge et sur le territoire de Quang Ngai.

En coordination avec les autorités, les forces armées et les populations locales des deux pays, l’équipe poursuivra les recherches, l’exhumation et le rapatriement des restes des martyrs, avec pour objectif d’en retrouver au moins 20.

La vice-présidente permanente du Comité populaire de Quang Ngai, Y Ngoc, a demandé à l’équipe d’améliorer la collecte et la vérification des informations, de renouveler les méthodes de recherche et de garantir la sécurité, la discipline et le respect des lois des trois pays.

Les autorités provinciales continueront à fournir les moyens nécessaires afin que l’équipe K53 puisse accomplir sa mission.

Durant la saison sèche 2025-2026, l’équipe avait retrouvé et rapatrié 16 restes de martyrs au Laos et au Cambodge, ensuite inhumés au cimetière des Martyrs de Ngoc Hoi, à Quang Ngai. -VNA

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