Société

Hanoï offre cinq jours de transports publics gratuits pour la Fête nationale

Du 29 août au 2 septembre, Hanoï offrira la gratuité de l’ensemble de ses transports publics, notamment des 128 lignes de bus subventionnées et des deux lignes de métro en exploitation, afin de faciliter les déplacements des habitants et des touristes à l’occasion de la Fête nationale.

La ligne de métro Cat Linh – Ha Dong à Hanoï. Photo : VNA
La ligne de métro Cat Linh – Ha Dong à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 28 août, la SARL unipersonnelle Hanoï Metro a annoncé que, afin de répondre aux besoins de déplacement des habitants et des touristes durant la période de la Fête nationale, la municipalité de Hanoï mettrait en œuvre une politique de gratuité totale des transports publics.

Cette mesure, destinée à promouvoir l’image d’un réseau de transport collectif sûr, pratique et civilisé, s’appliquera aux bus ainsi qu’aux deux lignes de métro actuellement exploitées : la ligne 2A reliant Cat Linh à Ha Dong et le tronçon aérien de la ligne 3.1, entre Nhon et la gare de Hanoï.

Le programme de gratuité sera effectif pendant cinq jours consécutifs, du 29 août au 2 septembre 2026. Les usagers pourront obtenir des titres de transport gratuits aux guichets ou par l’intermédiaire d’applications mobiles, de systèmes de billetterie électronique, de cartes bancaires ou du système Tap&Go. Le coût de ces trajets sera intégralement pris en charge par le budget municipal sous forme de subventions.

Les bénéficiaires prioritaires définis par les résolutions n° 07/2019 et n° 37/2025 du Conseil populaire municipal, notamment les personnes âgées et les titulaires d’abonnements mensuels, devront présenter les justificatifs requis pour bénéficier des services concernés.

Concernant les horaires, les deux lignes de métro fonctionneront de 5h30 à 22h00, avec un intervalle de dix minutes entre les trains.

Hanoï Metro propose également des solutions de transport intermodal afin de faciliter les déplacements de bout en bout grâce à la fonctionnalité « réservation connectée » de son application mobile. Ce dispositif permet de combiner les trajets en véhicules de transport technologique avec le métro, tout en bénéficiant d’une réduction de 15 %, plafonnée à 50 000 dôngs. Cette offre promotionnelle, limitée à 30 000 codes, restera valable jusqu’au 30 septembre 2026, dans la limite des codes disponibles.

Parallèlement, le Centre de gestion et d’exploitation des transports de Hanoï a confirmé que la gratuité s’étendrait à l’ensemble des 128 lignes de bus subventionnées de la capitale, du samedi 29 août au mercredi 2 septembre.

Cette initiative découle de la résolution n° 68/2026 du Conseil populaire municipal relative à la gratuité des transports publics lors des jours fériés et des grands événements sociopolitiques.

Les voyageurs pourront obtenir des titres de transport gratuits via les terminaux POS installés à bord des bus ou l’application « ThevegiaothongHN ». En cas de dysfonctionnement du système électronique, des billets papier de secours seront distribués afin de garantir la continuité du service et la gratuité des trajets.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de cette mesure, le Comité populaire de Hanoï a chargé le Service de la Construction de superviser les opérations menées par Hanoï Metro et les prestataires de services de bus. Les services de la Culture et des Sports, du Tourisme, ainsi que des Sciences et Technologies sont chargés de renforcer l’information et la sensibilisation du public à cette mesure.

La coordination entre les autorités locales et les forces de l’ordre sera également renforcée afin de garantir la sécurité et le maintien de l’ordre aux arrêts de bus, dans les abribus et aux abords des stations de métro.

Selon les autorités chargées des transports, cette initiative illustre l’engagement des autorités municipales en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des habitants. En facilitant l’accès gratuit aux transports publics pour les déplacements liés aux visites, aux achats et aux loisirs, la municipalité entend encourager durablement le report vers les transports publics.

Cette stratégie vise non seulement à réduire la pression exercée par les véhicules individuels et à limiter les embouteillages, mais aussi à renforcer l’image d’une capitale moderne, respectueuse de l’environnement et accueillante pour les habitants comme pour les visiteurs. -VNA

source
#VNHP #transports publics #Fête nationale
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.