Le Vietnam réaffirme sa souveraineté pour Hoang Sa

Hanoï (VNA) – Le 28 août 2026, répondant à une question d’un journaliste sur la réaction du Vietnam face aux activités illégales de remblaiement et de construction menées par la Chine sur le récif de Hai Sam et l’île de Ba Ba, dans l’archipel vietnamien de Hoang Sa, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a souligné :



« La position du Vietnam concernant l’archipel de Hoang Sa est claire et constante. Le Vietnam dispose de suffisamment de preuves historiques et de fondements juridiques pour affirmer sa souveraineté sur l’archipel de Hoang Sa, y compris le récif de Hai Sam et l’île de Ba Ba, conformément au droit international.



Le Vietnam réaffirme que toute activité menée par un pays étranger dans l’archipel de Hoang Sa, y compris sur le récif de Hai Sam et l’île de Ba Ba, sans l’autorisation du Vietnam, est totalement illégale et sans valeur. Le Vietnam s’y oppose résolument, a effectué de sérieuses démarches à ce sujet et a réaffirmé sa position sur cette question, exigeant la cessation immédiate de ces activités et leur non-réitération. -VNA