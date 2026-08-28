Messages de condoléances à la suite du décès du roi Harald V de Norvège

Hanoï (VNA) – Ayant appris le décès du roi Harald V de Norvège, le 28 août 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a adressé un message de condoléances à la reine et à la famille royale du Royaume de Norvège.



Le Premier ministre Le Minh Hung a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Jonas Gahr Støre, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a fait de même auprès du président du Parlement norvégien, Masud Gharahkhani.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Espen Barth Eide. -VNA