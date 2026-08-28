Messages de condoléances à la suite du décès du roi Harald V de Norvège

Hanoï (VNA) – Ayant appris le décès du roi Harald V de Norvège, le 28 août 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a adressé un message de condoléances à la reine et à la famille royale du Royaume de Norvège.
Le Premier ministre Le Minh Hung a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Jonas Gahr Støre, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a fait de même auprès du président du Parlement norvégien, Masud Gharahkhani.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé un message de condoléances à son homologue norvégien Espen Barth Eide. -VNA
Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’ONU.