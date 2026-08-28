Le dirigeant To Lam préside la cérémonie du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse ont présidé, dans la soirée du 28 août à l’Opéra Ho Guom, à Hanoï, la cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026).



Dans son discours, le dirigeant To Lam a rappelé avec émotion que chaque automne, des millions de Vietnamiens tournent leur cœur vers la place historique de Ba Dinh où, il y a 81 ans, le Président Ho Chi Minh avait lu la Déclaration d’Indépendance, proclamant devant le monde la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Malgré les vicissitudes de l’histoire, chaque phrase, chaque mot de cette proclamation historique conserve toute sa valeur, résonne dans l’esprit de chaque Vietnamien et constitue une source de la force de la grande union nationale.



Dans l’atmosphère solennelle de la « Fête de l’Indépendance », To Lam a souligné qu’il s’agit d’une occasion d’exprimer une gratitude infinie envers le Président Ho Chi Minh, de rendre un profond hommage aux prédécesseurs révolutionnaires, aux héros et aux morts pour la Patrie, ainsi qu’aux immenses contributions du peuple à l’édification d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant fermement sur la voie du socialisme.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononce le discours marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. Photo : VNA

Revenant sur le glorieux parcours accompli depuis 1945, To Lam a souligné la fierté du peuple vietnamien et sa confiance dans la réalisation des objectifs stratégiques fixés pour les deux centenaires : faire du Vietnam, d’ici 2030, à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, un pays doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; et, d’ici 2045, pour le centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, un pays développé à revenu élevé, prospère et heureux.



Dans sa marche vers une nouvelle ère, le Parti communiste du Vietnam place toujours « le peuple comme sujet et au centre ». Toutes les orientations et politiques doivent partir de la vie, des aspirations ainsi que des droits et intérêts légitimes du peuple, avec pour objectif son bonheur et son bien-être.



To Lam a affirmé que, tout au long de son histoire, le Vietnam avait bénéficié du précieux soutien de la communauté internationale. Il a exprimé sa sincère gratitude et souhaité continuer à bénéficier de l’accompagnement, du soutien et de l’étroite coopération des amis, partenaires, entreprises et investisseurs étrangers dans le processus d’intégration internationale du pays durant cette nouvelle ère de développement.

Des délégués vietnamiens et étrangers assistent à la cérémonie. Photo : An Dang/VNA

Il a souligné que le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour la coopération et le dialogue et à contribuer de manière toujours plus concrète au règlement des questions communes de la communauté internationale. Le pays soutient un système multilatéral égalitaire et équitable, centré sur les Nations unies. Cette position traduit non seulement la responsabilité du Vietnam, mais aussi sa profonde gratitude pour le soutien et l’aide sincères que les amis et les peuples du monde entier lui ont apportés dans son œuvre d’édification et de défense nationales.



Au nom du corps diplomatique, des chefs de missions diplomatiques ainsi que des dirigeants et représentants d’organisations régionales et internationales au Vietnam, l’ambassadeur d’Uruguay au Vietnam, Raúl Juan Pollak Giampietro, a souligné que, fidèle à la pensée et à l’esprit du Président Ho Chi Minh, le Vietnam avait, au cours des 81 dernières années, bâti un nouveau pays en surmontant d’innombrables difficultés et défis. D’une économie agricole traditionnelle, il est devenu un pays prospère, dynamique et plein de vitalité, affirmant sa place sur la scène internationale, resserrant constamment ses liens avec la communauté internationale et s’affirmant comme un partenaire fiable et un ami sincère.

Programme artistique spécial célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. Photo : VNA

Raúl Juan Pollak Giampietro a réaffirmé sa détermination à continuer d’accompagner le Vietnam et à le soutenir dans son parcours vers le bonheur, la prospérité et le bien-être de sa population, conformément à l’esprit du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.



À cette occasion, To Lam, son épouse et les autres participants ont assisté au concert « Vietnam - Nouvelle ère », organisé en l’honneur du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. -VNA