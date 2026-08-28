Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung s’entretient avec le chancelier allemand Friedrich Merz

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’approfondir le Partenariat stratégique Vietnam-Allemagne et d’exploiter davantage le potentiel de coopération bilatérale.

Le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu par téléphone, dans l’après-midi du 28 août, avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu par téléphone, dans l’après-midi du 28 août, avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu par téléphone, dans l’après-midi du 28 août, avec le chancelier allemand Friedrich Merz.

Les deux dirigeants ont salué les avancées du Partenariat stratégique Vietnam-Allemagne et échangé sur les grandes orientations visant à renforcer la confiance politique, à maintenir la dynamique positive des relations bilatérales, à mieux exploiter le potentiel de coopération et à donner un nouvel élan à des relations plus profondes, substantielles et efficaces.

Le Minh Hung a proposé aux deux parties de continuer à élargir leur coopération globale, d’intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau et par tous les canaux, et de valoriser les mécanismes de coopération existants afin de favoriser la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

En matière d’économie, de commerce et d’investissement, le Premier ministre a souligné le rôle de l’Allemagne en tant que partenaire commercial de premier plan et investisseur important du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). Il a appelé à créer une nouvelle percée à la hauteur du potentiel et de l’importance des relations bilatérales, avec l’objectif de porter prochainement les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars.

Le Minh Hung a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont les entreprises allemandes, et les encourageait à développer leurs investissements dans des secteurs où elles disposaient d’atouts, tels que la mécanique, l’industrie automobile, la santé et la transition énergétique...

Saluant la ratification par l’Allemagne de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), il a estimé qu’il s’agissait d’une étape importante pour faciliter les investissements dans les deux sens. Il a demandé à l’Allemagne de continuer à encourager les États membres de l’UE qui n’ont pas encore ratifié l’accord à le faire rapidement et de soutenir la levée prochaine par la Commission européenne du « carton jaune » imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

En matière de défense, de sécurité, de travail et de développement des ressources humaines, Le Minh Hung a proposé d’élargir la coopération dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU et la formation professionnelle selon les normes allemandes, et souhaité davantage de bourses pour les étudiants et cadres vietnamiens pour des formations en Allemagne.

vnanet-hung-2.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA


De son côté, Friedrich Merz a affirmé que les relations Vietnam-Allemagne se développaient très favorablement et disposaient de bases solides et d’un fort potentiel pour être portées à un nouveau niveau.

Soulignant la forte complémentarité entre les deux économies, le chancelier allemand a souhaité renforcer la présence des entreprises allemandes au Vietnam à travers des projets de coopération efficaces et de grande envergure, stimuler le commerce et l’investissement, élargir la coopération énergétique et participer aux projets d’infrastructures de transport stratégiques du Vietnam.

Friedrich Merz s’est déclaré favorable au renforcement de la coopération dans les transports, la logistique, la connectivité aérienne, la transition verte et la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à la mise en œuvre efficace du Partenariat énergétique Vietnam-Allemagne. Il a également souhaité faire de la science, de la technologie et de l’innovation l’un des piliers importants des relations bilatérales.

Le Minh Hung a demandé à l’Allemagne de continuer à simplifier les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens et de créer des conditions favorables à une meilleure intégration de la communauté vietnamienne en Allemagne, afin qu’elle continue à jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer prochainement dans des cadres bilatéraux et multilatéraux. Friedrich Merz a invité Le Minh Hung à se rendre en Allemagne, invitation que ce dernier a acceptée, tout en invitant à son tour le chancelier allemand à effectuer prochainement une visite au Vietnam. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Vietnam #Allemagne #Le Minh Hung #Friedrich Merz #partenariat stratégique Allemagne
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Lors de la cérémonie de signature des accords de prêt et de subvention pour deux projets majeurs : le projet "Gestion intégrée des zones côtières du delta du Mékong, 2e phase" et le projet "Protection, restauration et développement durable des forêts au Tay Nguyen, dans les Hauts Plateaux du Centre". Photo : MOF

L'Allemagne accorde 60 millions d'euros au Vietnam pour deux projets environnementaux

La cérémonie de signature des accords de prêt et de subvention pour deux projets majeurs : le projet "Gestion intégrée des zones côtières du delta du Mékong, 2e phase" et le projet "Protection, restauration et développement durable des forêts au Tay Nguyen, dans les Hauts Plateaux du Centre" a eu lieu dans le cadre de la séance de travail entre le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong et l'ambassadrice d'Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.