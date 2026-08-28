Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung réaffirme la priorité absolue accordée aux relations Vietnam-Laos

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé la priorité absolue que le Vietnam accorde aux relations avec le Laos, appelant à renforcer la coopération bilatérale et à promouvoir les grands projets de connectivité.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit Santiphab Phomvihane, vice-Premier ministre, ministre lao des Finances et président du Comité de coopération Laos-Vietnam. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit Santiphab Phomvihane, vice-Premier ministre, ministre lao des Finances et président du Comité de coopération Laos-Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam accorde toujours la priorité absolue au renforcement et au développement de la solidarité spéciale avec le Laos, a déclaré le Premier ministre Le Minh Hung, en recevant le 28 août à Hanoï Santiphab Phomvihane, vice-Premier ministre, ministre lao des Finances et président du Comité de coopération Laos-Vietnam. Ce dernier effectue une visite de travail au Vietnam pour participer à la Réunion de mi-mandat de la Commission intergouvernementale sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam en 2026.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a souligné l’importance de cette visite, qui permet de faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord sur le Plan de coopération 2026 entre les deux gouvernements et de préparer la 49e réunion de la Commission intergouvernementale Vietnam-Laos.

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui des résultats positifs enregistrés dans la coopération bilatérale. Les relations politiques et extérieures ainsi que la coopération en matière de sécurité et de défense continuent d’être maintenues et renforcées dans un climat de grande confiance. L’éducation et la formation, les échanges entre les peuples et la connectivité des transports bénéficient également d’une attention particulière, contribuant à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Il s’est dit prêt à collaborer avec le Laos pour lever les difficultés et les obstacles, faciliter l’expansion des investissements et des activités commerciales des entreprises des deux pays et encourager les projets de grande envergure, favorisant la connectivité et ayant un effet d’entraînement, qui contribuent concrètement au développement socio-économique de chaque pays.

S'agissant de la coopération financière, le Premier ministre a salué les efforts des deux ministères des Finances après la réorganisation et la rationalisation de leurs appareils. La mise en œuvre de leur Accord de coopération pour la période 2026-2030 constitue une base pour améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération financière dans la nouvelle période.

Le Minh Hung a proposé aux deux ministères de poursuivre leur étroite coordination, de promouvoir les projets de connectivité dans les transports, la logistique, les postes-frontières, le commerce frontalier, l’énergie et les corridors économiques, et de renforcer leur coordination au sein des mécanismes financiers de l’ASEAN et de la région...

Saluant les résultats de la Réunion de mi-mandat, le dirigeant vietnamien a appelé les deux comités de coopération Vietnam-Laos et Laos-Vietnam à continuer de jouer leur rôle de coordination, à suivre la mise en œuvre des accords de haut niveau et à proposer rapidement des solutions aux difficultés et obstacles.

De son côté, Santiphab Phomvihane a informé Le Minh Hung de la situation au Laos, des résultats du travail du ministère des Finances du Laos et de la coopération avec son homologue vietnamien ainsi qu’entre les deux comités de coopération Vietnam-Laos et Laos-Vietnam.

Il a vivement remercié le Vietnam pour son accompagnement, son partage d’expériences et son soutien au Laos dans le développement socio-économique, la stabilité macroéconomique, la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités de gestion publique. Il a également proposé de renforcer la participation des entreprises vietnamiennes aux secteurs prioritaires du Laos, afin d’accroître la complémentarité entre les deux économies. -VNA

#Vietnam - Laos #Nouvelle ère Laos
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des délégués à la réunion à mi-parcours du Comité de coopération Vietnam-Laos. Photo: VNA

Vietnam-Laos : bilan de la coopération bilatérale 2026 lors d’une réunion à mi-parcours à Da Nang

La mise en œuvre de l’accord sur le plan de coopération 2026 a globalement atteint les objectifs fixés, contribuant de manière significative à la stabilité politique, au développement socio-économique ainsi qu'à la sécurité, à la défense nationales et à la consolidation des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.