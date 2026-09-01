Politique

Inauguration du monument du Président Ho Chi Minh à Bichkek

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a assisté, le 31 août à Bichkek, à la cérémonie d’inauguration du monument du Président Ho Chi Minh, érigé sur la place Ho Chi Minh au sein du complexe Royal Central Park. L’ouvrage contribue à renforcer les symboles d’amitié entre le Vietnam et le Kirghizistan.

Lê Thu Phương
La cérémonie d'inauguration du monument du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA
La cérémonie d'inauguration du monument du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

Bichkek (VNA) – À Bichkek, dans le cadre de sa participation au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai et de ses activités bilatérales au Kirghizistan, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a assisté, le 31 août au matin, à la cérémonie d’inauguration du monument du Président Ho Chi Minh, sur la place Ho Chi Minh, au sein du complexe Royal Central Park, dans la capitale kirghize Bichkek.

La cérémonie a réuni, entre autres, l’ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan, le président du Parlement de la République kirghize Marlen Mamataliev.

Dans une atmosphère solennelle, la cérémonie a débuté par l’hymne national des deux pays. Le président du Parlement kirghize Marlen Mamataliev et la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan ont prononcé des discours.

Dans son allocution, Vo Thi Anh Xuan a souligné les grandes contributions du « père de la nation » ainsi que l’affection et la profonde vénération que lui vouent les Vietnamiens vivant aux quatre coins du monde. Elle a également remercié les autorités kirghizes et celles de la capitale Bichkek pour leur soutien à la réalisation de cet ouvrage, qui constitue également un lieu cher aux Vietnamiens vivant loin de leur pays.

Vo Thi Anh Xuan, des représentants des autorités kirghizes et les autres délégués ont ensuite procédé à la cérémonie de coupe du ruban inaugurant le monument du Président Ho Chi Minh. Les participants ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire du leader éminent du Vietnam.

Le monument est réalisé en bronze. La plaque portant son nom et la statue pèsent plus d’une tonne. Il s’agit d’une réplique du buste du Président Ho Chi Minh réalisé par l’artiste Tran Van Lam et conservé au Musée Ho Chi Minh. Deux plaques apposées sur le socle présentent une biographie succincte du Président Ho Chi Minh en vietnamien et en kirghize.

Le Vietnam et le Kirghizistan ont établi leurs relations diplomatiques en 1992. En mars 2025, le Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev a effectué une visite officielle au Vietnam, la première visite d’un chef du gouvernement kirghize au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, contribuant à donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Lors de sa visite au Vietnam, le Premier ministre Adylbek Kasymaliev avait rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée, avant de visiter sa maison sur pilotis dans l’enceinte du site historique du Palais présidentiel.

La création de la place Ho Chi Minh et l’installation du monument du Président Ho Chi Minh à Bichkek témoignent une nouvelle fois de l’affection et de la considération portées au Président Ho Chi Minh, tout en enrichissant les symboles d’amitié entre les deux pays. - VNA

Lê Thu Phương
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