Vietnam et Royaume-Uni renforcent leur coopération stratégique dans l’agriculture et l’environnement



Londres, 31 août (VNA) – Dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Royaume-Uni, la visite de travail au Royaume-Uni, du 27 au 29 août, d’une délégation du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, conduite par son ministre Trinh Viet Hung, a contribué à jeter les bases d’une coopération à long terme dans l’agriculture, l’environnement, la lutte contre le changement climatique et le développement durable.



Lors de son entretien avec Angela Eagle, secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Alimentation et aux Affaires rurales (DEFRA), Trinh Viet Hung a remercié le gouvernement britannique pour son soutien concret au Vietnam dans la réponse aux catastrophes, la protection de l’environnement et le développement durable.



Les deux responsables ont estimé que le potentiel de coopération bilatérale restait considérable, compte tenu des atouts complémentaires des deux pays. Le Royaume-Uni dispose d’expertises dans les sciences et technologies, la gouvernance et l’élaboration de normes environnementales, tandis que le Vietnam est un important producteur de produits agricoles tropicaux et constitue une porte d’entrée majeure vers le marché de l’ASEAN.



À cette occasion, les deux parties ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans l’agriculture, l’environnement, l’adaptation au changement climatique et le développement durable, établissant un cadre global et à long terme pour leur coopération.



En vertu de cet accord, elles sont convenues de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), tout en coordonnant leurs efforts pour lever les barrières techniques et faciliter l’accès au marché pour les produits agricoles des deux pays.



Dans les domaines de l’économie maritime et de la pêche, les deux parties poursuivront leurs projets de conservation de la biodiversité marine, de développement durable de la pêche et d’adaptation au changement climatique dans les zones côtières.



Lors d’une rencontre avec Rachel Kyte, représentante spéciale du Royaume-Uni pour le climat, le ministre Trinh Viet Hung a appelé à passer d’une aide ponctuelle à des programmes de coopération de grande ampleur et à long terme, produisant des résultats concrets, notamment dans l’adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience, le financement climatique, la réduction des émissions du secteur agricole, la protection et la restauration des forêts, l’économie maritime et les solutions fondées sur la nature.



Le Vietnam a réaffirmé sa détermination à transformer ses engagements climatiques en actions concrètes afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.



À l’approche de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), les deux pays sont convenus de renforcer leur coordination dans plusieurs domaines prioritaires. Le Vietnam finalise actuellement sa troisième Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), en vue de sa soumission au secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il prévoit également de lancer le partenariat pour des chaînes de valeur agroalimentaires et forestières responsables et intelligentes face au climat (P-CRAFT), avec le soutien du Royaume-Uni.



La délégation vietnamienne a également rencontré des représentants de l’Unité des forêts internationales du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) afin de renforcer la coopération dans la protection et le développement des forêts.



La science, les technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées ont constitué un autre axe important de la visite. Trinh Viet Hung, accompagné de l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Do Minh Hung, s’est entretenu avec la professeure Susanna J. Dunachie, directrice du Centre de recherche sur la santé mondiale du département de médecine Nuffield de l’Université d’Oxford.



Il a proposé de renforcer la coopération dans la recherche sur la sélection végétale et animale, ainsi que dans l’application de l’intelligence artificielle (IA), du Big Data, de la télédétection et des technologies de capteurs à la gestion des ressources en eau, forestières et marines, ainsi qu’à la prévision météorologique et des catastrophes.



La visite a également abouti à la signature d’un protocole d’accord entre le Département de la coopération internationale du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, le Centre national de planification et d’investigation des ressources en eau (NAWAPI) et l’Université d’Oxford. Cet accord établit un cadre de coopération à long terme en matière de recherche, d’échanges d’experts et de partage de connaissances dans la gestion et la planification des ressources en eau, la réponse au changement climatique et le développement durable.



Les accords conclus lors de la visite devraient contribuer à concrétiser le partenariat stratégique global Vietnam-Royaume-Uni par des projets de coopération dans les sciences et technologies, le commerce agricole, la protection de l’environnement, la conservation de la nature, l’adaptation au changement climatique et le développement durable, avec des résultats concrets attendus à l’occasion de la COP31 et au-delà.- VNA

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