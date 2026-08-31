Politique

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre le secrétaire général de l’OCS

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé la volonté du Vietnam de participer activement aux mécanismes de coopération de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), tout en renforçant son rôle de passerelle entre l’ASEAN et l’OCS pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable.

Lors de la rencontre. Photo : VNA
Lors de la rencontre. Photo : VNA


Bichkek (VNA) – En marge du Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a rencontré, le 31 août à Bichkek, au Kirghizistan, le secrétaire général de l’OCS, Nurlan Yermekbayev.

Le secrétaire général de l’OCS s’est dit honoré d’accueillir la vice-présidente vietnamienne au Sommet et a évoqué les souvenirs et impressions qu’il garde du Vietnam, où il avait été ambassadeur du Kazakhstan accrédité auprès du Vietnam. Saluant la position et le prestige croissants du Vietnam dans la région, il a notamment exprimé son appréciation pour le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam au Dialogue de Shangri-La, estimant que les objectifs et principes défendus par le Vietnam étaient en adéquation avec les orientations de développement de l’OCS.

Vo Thi Anh Xuan a remercié Nurlan Yermekbayev pour ses sentiments chaleureux envers le Vietnam et félicité l’OCS à l’occasion du 25e anniversaire de sa création et de son développement.

Elle a souligné que l’OCS avait obtenu d’importants résultats dans la promotion du dialogue, le renforcement de la confiance, ainsi que le développement de la coopération et de la connectivité dans l’espace eurasiatique, contribuant à prévenir et à régler les conflits et différends et à favoriser la paix dans différentes régions du monde.

La vice-présidente a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec l’OCS et ses États membres. Le Vietnam est prêt à participer activement aux mécanismes de coopération de l’OCS en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial, dans le respect du droit international, de la Charte des Nations unies et de sa politique étrangère d’indépendance et d’autonomie.

Le Vietnam est également disposé à jouer un rôle de passerelle entre l’ASEAN et l’OCS, à renforcer les liens entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale et à favoriser les connexions entre l’ASEAN, l’Union économique eurasiatique (UEE) et d’autres mécanismes de coopération régionale, contribuant ainsi à consolider la coopération pour la paix, la stabilité et le développement durable.

Partageant les grandes orientations de développement du Vietnam et ses objectifs à l’horizon 2045, Vo Thi Anh Xuan a proposé que l’OCS coordonne ses efforts avec le Vietnam pour promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et technologies et de l’innovation, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité.

Pour sa part, Nurlan Yermekbayev a souligné que l’OCS n’était plus limitée à la coopération en matière de sécurité comme à ses débuts, mais avait progressivement élargi ses activités à l’économie, au commerce, à la culture et aux échanges entre les peuples.

Il a indiqué que l’OCS menait actuellement une réforme en profondeur visant à renforcer le rôle de l’organisation et à approfondir la coopération internationale avec ses États membres ainsi que les liens entre ces derniers. Il s’est déclaré convaincu que le renforcement de la coopération entre l’OCS et le Vietnam apporterait des résultats concrets et mutuellement bénéfiques.

À cette occasion, Vo Thi Anh Xuan a invité le secrétaire général de l’OCS à effectuer prochainement une nouvelle visite au Vietnam afin de constater de visu les changements intervenus dans le pays. Nurlan Yermekbayev a remercié la vice-présidente pour son invitation et souhaité au Vietnam plein succès dans la réalisation de ses objectifs de développement à l’horizon 2045.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #OCS
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