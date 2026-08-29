Glissement de terrain meurtrier au Tibet : le Vietnam exprime sa sympathie avec la Chine

Hanoï (VNA) - Ayant appris que, le 26 août 2026, un grave glissement de terrain s’est produit dans la zone du poste-frontière de Gyirong, district de Gyirong, ville de Singatse, dans la région autonome du Tibet (Chine), causant d’importantes pertes humaines et matérielles, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, a adressé un message de sympathie à Wang Huning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.​

Dans son message, Bui Thi Minh Hoai a exprimé, au nom du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et en son nom personnel, ses sincères condoléances à Wang Huning, au Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, ainsi qu’aux familles des victimes et aux populations touchées.

Elle a souligné que, dans le cadre des relations d’amitié et de solidarité entre les deux pays, « camarades et frères », ainsi que des liens traditionnels étroits entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois, le peuple vietnamien partageait profondément les difficultés et les pertes subies par le peuple chinois.​

Elle s’est dite convaincue que, sous la direction du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, grâce à l’intervention rapide et efficace du gouvernement chinois, aux efforts conjoints de la population et à la participation active de la Conférence consultative politique du peuple chinois, les habitants des zones sinistrées surmonteraient rapidement les difficultés, remédieraient aux conséquences de la catastrophe, stabiliseraient leur vie et reprendraient progressivement la production.-VNA

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