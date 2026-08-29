Politique

ISC-2 : La vice-présidente de l’AN Nguyen Thi Thanh poursuit ses activités au Cambodge

Dans le cadre de la deuxième Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2), tenue à Phnom Penh, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Thanh a participé à plusieurs activités diplomatiques et rencontres bilatérales, contribuant au renforcement des relations entre le Vietnam et le Cambodge ainsi qu’à la coopération parlementaire avec la Russie.

La rencontre entre le vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et le président du Conseil de la Fédération de Russie, Konstantin Kosachev. Photo : VNA
La rencontre entre le vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et le président du Conseil de la Fédération de Russie, Konstantin Kosachev. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Les 27 et 28 août, la deuxième Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2), à Phnom Penh, au Cambodge, s’est poursuivie avec plusieurs séances d’échanges et de discussions. La délégation parlementaire vietnamienne de haut niveau a activement participé aux différentes activités de la conférence, notamment à l’élaboration de la Déclaration de Phnom Penh.

La cheffe de la délégation vietnamienne, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh, a notamment participé, avec les chefs des délégations des autres pays, à des audiences auprès du roi du Cambodge Norodom Sihamoni, ainsi qu’à des visites de courtoisie au président du Sénat cambodgien Samdech Techo Hun Sen et au Premier ministre cambodgien Hun Manet.

Par ailleurs, le matin du 28 août, elle s’est entretenue avec le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie Konstantin Kosachev. Les deux parties se sont félicitées de constater que les relations entre les deux pays se trouvaient à une étape particulièrement favorable et que le partenariat stratégique intégral continuait de se développer, avec une coopération élargie dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l’énergie, ainsi que les sciences et technologies.

Les dirigeants des deux organes législatifs ont convenu que la coopération interparlementaire constituait un pilier important des relations bilatérales. Ils ont affirmé leur volonté de renforcer les échanges réguliers de haut niveau ainsi que les mécanismes des commissions interparlementaires et des groupes de parlementaires d’amitié.

Lors de sa rencontre avec Hun Sen, Nguyen Thi Thanh a chaleureusement félicité le président du Sénat cambodgien pour le succès de l’ISC-2, organisée sous sa présidence. Elle a également félicité le Cambodge pour ses réalisations en matière de développement et exprimé sa profonde reconnaissance pour les contributions de Hun Sen, au cours des dernières décennies, à la préservation et au développement des relations entre le Vietnam et le Cambodge.

La dirigeante vietnamienne a souhaité que Samdech Techo Hun Sen continue de soutenir les deux pays dans le renforcement des échanges et des contacts de haut niveau par tous les canaux, notamment parlementaire, et dans la promotion du rôle des organes législatifs des deux pays dans l’encouragement et le suivi de la coopération entre ministères, secteurs et localités, en particulier les provinces frontalières.

Elle a remercié le Cambodge pour sa coordination et son soutien dans la recherche et le rapatriement des restes des volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge, contribuant aux efforts déployés dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits » du Vietnam. Elle a également proposé aux autorités cambodgiennes de continuer à accorder de l’attention et à résoudre la question du statut juridique des personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge.

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La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et le président du Sénat cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA

Samdech Techo Hun Sen, pour sa part, s’est félicité de la participation de la délégation vietnamienne au succès de l’ISC-2. Il a proposé que les deux parties coordonnent étroitement l’organisation des activités prévues en 2027 pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam et le 50e anniversaire de l’arrivée de Hun Sen au Vietnam, marquant le début de son parcours visant à renverser le régime génocidaire de Pol Pot. Il a considéré ces commémorations comme une occasion d’éduquer les jeunes générations des deux pays sur la solidarité et l’amitié étroites entre les deux peuples.

Hun Sen a également souhaité que les deux parties continuent de promouvoir la délimitation et le bornage de la frontière, afin de parvenir à l’achèvement de l’ensemble de la frontière de paix et d’amitié. Il a appelé les localités des deux pays, notamment les provinces frontalières, à renforcer leur coopération et à faciliter le transit des populations des deux pays ainsi que les échanges entre elles.

Lors du petit-déjeuner de travail avec Men Sam An, vice-présidente du PPC, présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam et présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Cambodge-Vietnam, Nguyen Thi Thanh, en sa qualité de présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge et du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Cambodge, s’est félicitée du développement positif des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération globale entre les deux pays, de l’intensification des échanges populaires et des résultats substantiels obtenus dans la coopération entre les deux organes législatifs.

Men Sam An a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien et leur aide précieux au Cambodge dans son œuvre de construction et de développement national.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue et leurs expériences en matière d’élaboration des lois, d’exercice des fonctions de contrôle, de lutte contre la corruption et le gaspillage, ainsi que de promotion de la transformation numérique. Elles sont convenues de continuer à valoriser le rôle du Groupe des parlementaires d’amitié dans la préservation et le renforcement des relations Vietnam-Cambodge et de la coopération entre les deux Assemblées nationales.

Lors de sa visite à Heng Samrin, président d’honneur du PPC et ancien président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Nguyen Thi Thanh lui a respectueusement transmis les salutations et les vœux de bonne santé des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens à cet ami de longue date du Vietnam.

Heng Samrin a remercié les dirigeants vietnamiens pour l’affection qu’ils portent au Cambodge et à sa personne. Il a souhaité que les Assemblées et les peuples des deux pays, notamment les jeunes générations, poursuivent leurs efforts pour préserver, consolider et promouvoir les relations de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme » entre le Vietnam et le Cambodge.

Au cours de sa mission, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh a également rencontré des cadres et employés des représentations vietnamiennes au Cambodge, ainsi que de nombreux représentants de la communauté et des entreprises vietnamiennes établies dans ce pays. - VNA

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