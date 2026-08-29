International

Le Vietnam accorde une aide d'urgence à la Colombie après un séisme

Le Vietnam a décidé d’accorder une aide humanitaire d’urgence de 100 000 dollars à la Colombie, en signe de solidarité et de soutien au peuple colombien après le séisme du 10 août 2026, qui a causé d’importantes pertes humaines et matérielles.

Le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026 a causé des lourdes pertes humaines et matérielles. Photo: VNA
Le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026 a causé des lourdes pertes humaines et matérielles. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’État et le peuple vietnamiens ont décidé d’accorder une aide humanitaire d’urgence de 100 000 dollars au gouvernement et au peuple colombiens afin de les aider à surmonter les conséquences du séisme et à rétablir rapidement les conditions de vie des communautés touchées.

Cette aide intervient à la suite des lourdes pertes humaines et matérielles causées par le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026. Elle témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles ainsi que de l’esprit de soutien mutuel entre les peuples vietnamien et colombien.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #aide d'urgent #Colombie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La cérémonie de remise symbolique de l’aide vietnamienne à Cuba. Photo: VNA

Le Vietnam remet une aide de 100 milliards de dôngs à Cuba

Une aide d’un montant de 100 milliards de dôngs, mobilisée dans le cadre du Mois humanitaire 2026, a été remise symboliquement le 11 août au peuple cubain par la Croix-Rouge vietnamienne, à l’occasion du centenaire de la naissance du dirigeant Fidel Castro Ruz.

Voir plus

Bangkok : le métro MRT temporairement perturbé après un court-circuit

Bangkok : le métro MRT temporairement perturbé après un court-circuit

Un incident électrique a perturbé le service du MRT à Bangkok le 20 septembre, entraînant une interruption temporaire sur l’ensemble du réseau. Le trafic a ensuite repris dans la plupart des stations, tandis qu’un tronçon restait fermé pour permettre aux équipes techniques de régler complètement le problème.

Kanni Wignaraja, sous-secrétaire générale de l’ONU et directrice du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour l’Asie et le Pacifique. Photo: VNA

ONU : le Vietnam peut apporter son expérience au renforcement du multilatéralisme

Forte de son expérience de développement, d’ouverture et d’intégration internationale, le Vietnam peut apporter des enseignements précieux à la communauté internationale, notamment en matière de développement centré sur l’humain, de conciliation entre croissance économique et protection de l’environnement, ainsi que de renforcement d’un multilatéralisme plus efficace.

Photos: National Parks Board

Singapour saisit 101 animaux sauvages détenus illégalement

Les autorités singapouriennes ont saisi 101 animaux sauvages détenus illégalement, dont 13 retrouvés morts, lors de perquisitions menées dans plusieurs domiciles. Six personnes font l’objet d’une enquête pour leur implication présumée dans le commerce et la capture illégaux d’espèces sauvages.

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta. Photo : VNA

Le Timor-Leste diversifie son économie et cherche à attirer des investissements

Le Timor-Leste tire parti de son adhésion à l'ASEAN pour renforcer sa connectivité économique avec l'Asie du Sud-Est et la région du Pacifique, en faisant de la diversification économique, de l'attraction d'investissements et du développement des secteurs de l'énergie, du tourisme et du développement durable ses priorités clés.

La Thaïlande assouplit les règles pour les entreprises étrangères

La Thaïlande assouplit les règles pour les entreprises étrangères

La Thaïlande a dispensé sept catégories d'entreprises de services gérées par des étrangers de l'obligation d'obtenir une autorisation supplémentaire en vertu de la Loi sur les activités commerciales étrangères (Foreign Business Act), selon un nouveau règlement ministériel publié dans la Gazette royale.

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.