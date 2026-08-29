Le Vietnam accorde une aide d'urgence à la Colombie après un séisme

Hanoï (VNA) - L’État et le peuple vietnamiens ont décidé d’accorder une aide humanitaire d’urgence de 100 000 dollars au gouvernement et au peuple colombiens afin de les aider à surmonter les conséquences du séisme et à rétablir rapidement les conditions de vie des communautés touchées.

Cette aide intervient à la suite des lourdes pertes humaines et matérielles causées par le séisme qui a frappé la Colombie le 10 août 2026. Elle témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles ainsi que de l’esprit de soutien mutuel entre les peuples vietnamien et colombien.-VNA