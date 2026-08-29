Politique

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang rencontre de hauts responsables américains

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Van Thang s’est entretenu avec des responsables du Bureau du représentant américain au commerce (USTR), du département d’État, du département du Commerce et de la Société américaine de financement du développement international (DFC).

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang avec les sous-secrétaires au Commerce Jeffrey Kessler (deuxième à partir de la droite) et William Kimmitt (première à gauche). Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang avec les sous-secrétaires au Commerce Jeffrey Kessler (deuxième à partir de la droite) et William Kimmitt (première à gauche). Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Van Thang a travaillé, du 27 au 28 août aux États-Unis, avec plusieurs autorités américaines dans le but d’approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la finance et de la technologie.

Le dirigeant vietnamien s’est entretenu avec des responsables du Bureau du représentant américain au commerce (USTR), du département d’État, du département du Commerce et de la Société américaine de financement du développement international (DFC).

Lors de ces rencontres, tenues dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, Nguyên Van Thang a réaffirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques clés et souhaite œuvrer avec les États-Unis pour continuer à faire progresser le partenariat stratégique global de manière stable, substantielle et efficace, au bénéfice des peuples des deux pays et en contribution à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a également mis en avant les réformes institutionnelles du pays, la simplification des procédures administratives, le développement de l’économie privée, et ses priorités en matière de science et technologie, d’innovation et de transformation numérique, ainsi que les efforts déployés pour améliorer l’environnement des investissements et des affaires.

Lors de sa rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer, les deux parties ont discuté de mesures visant à promouvoir un commerce bilatéral équilibré et durable et à accélérer les négociations en vue d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré (ART). L’ambassadeur Jamieson Greer a exprimé sa volonté de coopérer étroitement avec le Vietnam pour mener ces négociations à leur terme dans les meilleurs délais.

Avec le sous-secrétaire d’État adjoint aux affaires économiques, Jacob Helberg, Nguyên Van Thang a proposé d’élargir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle, de l’économie et des infrastructures numériques, du transfert de technologie et de la formation des ressources humaines, et le soutien à la participation du Vietnam pour participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Jacob Helberg a salué les progrès réalisés dans les relations, notamment économiques et commerciales, entre les deux pays, et a exprimé sa volonté d’explorer des mécanismes susceptibles d’encourager les entreprises américaines à renforcer leur présence et à investir au Vietnam sur le long terme.

Lors de réunions avec les sous-secrétaires au Commerce, Jeffrey Kessler et William Kimmitt, Nguyên Van Thang a proposé que les États-Unis retirent le Vietnam des listes de contrôle des exportations D1 et D3, et envisagent de reconnaître le pays comme une économie de marché et adoptent une approche objective et équitable concernant les dossiers de défense commerciale.

Le vice-Premier ministre a exprimé l’espoir que les deux parties accéléreraient la conclusion rapide des négociations sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, jetant ainsi les bases de la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement.

Les deux parties ont souligné le potentiel de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la technologie, de l’énergie et des minéraux critiques.

Recevant la directrice des politiques de la DFC, Caroline Vik, Nguyên Van Thang a exhorté la DFC à accroître ses financements et à accorder des prêts et des garanties pour des projets de qualité dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de la transition énergétique, des infrastructures numériques et de la santé, ainsi qu’à soutenir les petites et moyennes entreprises vietnamiennes.

De son côté, Caroline Vik a indiqué que l’agence gérait un portefeuille mondial d’environ 205 milliards de dollars et a mis en évidence les opportunités de coopération avec le Vietnam dans des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques. – VNA

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