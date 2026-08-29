Politique

81 ans du secteur diplomatique : d’un héritage glorieux à un rayonnement international

L’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné que les contributions de la diplomatie vietnamienne, notamment dans le domaine multilatéral, revêtent une importance capitale pour le maintien d’un environnement pacifique, la promotion du développement et le renforcement du rayonnement international du pays.

L’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, s’exprime lors de la cérémonie, à New York, le 28 août. Photo : VNA
L’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, s’exprime lors de la cérémonie, à New York, le 28 août. Photo : VNA

New York (VNA) – La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU) à New York a organisé, vendredi 28 août, une cérémonie pour célébrer le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2026) et le 81e anniversaire de la Journée traditionnelle de la diplomatie vietnamienne.

Avant la cérémonie, les participants ont rendu hommage au président Hô Chi Minh, premier ministre des Affaires étrangères du Vietnam, exprimant leur reconnaissance envers leurs prédécesseurs qui ont jeté les bases et bâti la diplomatie révolutionnaire du Vietnam.

Ils ont également pris connaissance d’une lettre du ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, à l’occasion de cet anniversaire, et ont passé en revue le parcours de 81 ans du secteur diplomatique.

Lors de la cérémonie, les participants ont exprimé leur profonde émotion et leur fierté quant aux contributions durables et significatives de la diplomatie à la défense et au développement national, ainsi qu’au rehaussement du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Les représentants des organes vietnamiens à New York ont salué l’étroite coordination et le soutien mutuel entre la Mission permanente, le Bureau de l’attaché de défense, les agences de presse et organes médiatiques, ainsi que le Bureau de promotion du commerce et de la science-technologie.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a exprimé sa fierté d’appartenir au secteur diplomatique et de perpétuer le précieux héritage légué par les générations précédentes.

Il a souligné que les contributions de la diplomatie vietnamienne, notamment dans le domaine multilatéral, revêtent une importance capitale pour le maintien d’un environnement pacifique, la promotion du développement et le renforcement du rayonnement international du pays.

Le diplomate a appelé les cadres et le personnel à faire perdurer les traditions de solidarité, de dévouement et de responsabilité, et à tout mettre en œuvre pour accomplir avec succès les missions qui leur sont confiées. – VNA

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#81e anniversaire de la Journée traditionnelle de la diplomatie vietnamienne #81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam
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