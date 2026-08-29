Politique

Remise des Insignes pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti à des vétérans révolutionnaires

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a remis, le 29 août à Ho Chi Minh-Ville, les Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti en faveur de cadres révolutionnaires vétérans, saluant leurs importantes contributions à la cause révolutionnaire et au développement du pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man à une cérémonie de décerner les Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti en faveur des vétérans révolutionnaires des quartiers de Tan Dinh, Ben Thanh, Xuan Hoa et Sai Gon. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man à une cérémonie de décerner les Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti en faveur des vétérans révolutionnaires des quartiers de Tan Dinh, Ben Thanh, Xuan Hoa et Sai Gon. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man a assisté, le 29 août à Ho Chi Minh-Ville, à une cérémonie de décerner les Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti en faveur des vétérans révolutionnaires des quartiers de Tan Dinh, Ben Thanh, Xuan Hoa et Sai Gon.

Félicitant les membres du Parti honorés, Tran Thanh Man a souligné leurs importantes contributions à la cause révolutionnaire et au développement national. Il a salué leur fidélité au Parti, à la Patrie et au peuple, ainsi que leur sens élevé de responsabilité.

Il a affirmé que les distinctions décernées constituaient une reconnaissance des contributions et des sacrifices de ces membres du Parti, représentant non seulement un honneur personnel, mais aussi une fierté pour leurs organisations du Parti et leurs familles.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man à une cérémonie de décerner les Insignes commémoratifs pour 80, 65 et 60 ans d’appartenance au Parti en faveur des vétérans révolutionnaires des quartiers de Tan Dinh, Ben Thanh, Xuan Hoa et Sai Gon. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités de Ho Chi Minh-Ville de continuer à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des vétérans, tout en renforçant l’éducation aux traditions révolutionnaires auprès des cadres, des membres du Parti et des jeunes, afin de perpétuer les nobles traditions du Parti et de la ville.

Il a également souligné la nécessité de lier cette action au travail de construction et de rectification du Parti, ainsi qu’à l’exemplarité des cadres et des membres du Parti, notamment des dirigeants.

Après la cérémonie, Tran Thanh Man s’est rendu au domicile de Mme Nguyen Thi Nam, ancienne cheffe adjointe du service de l’organisation et du personnel du service de la Culture et des Sports de Ho Chi Minh-Ville, pour lui remettre l’Insigne pour 80 ans d’adhésion au Parti. -VNA

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