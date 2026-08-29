Politique

La République tchèque salue le rôle de la communauté vietnamienne dans les liens bilatéraux

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a salué la contribution de la communauté vietnamienne à la société tchèque et a souligné que les jeunes Tchèques d’origine vietnamienne sont de plus en plus actifs dans divers domaines, agissant comme des passerelles entre les deux cultures.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam (à droite) offre un portrait artistique au Premier ministre Andrej Babis. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam (à droite) offre un portrait artistique au Premier ministre Andrej Babis. Photo : VNA

Prague (VNA) – La République tchèque a hautement apprécié la contribution de la communauté vietnamienne à la société tchèque, notamment son travail acharné et son esprit entrepreneurial, lors d’une cérémonie tenue à Prague en l’honneur du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026).

La cérémonie, organisée vendredi 28 août par l’ambassade du Vietnam en République tchèque, a été l’occasion de revenir sur plus de sept décennies d’amitié, de coopération et de liens étroits entre le Vietnam et ce pays d’Europe centrale.

Dans son allocution, l’ambassadeur du Vietnam, Duong Hoài Nam, a souligné la portée historique du 2 septembre 1945, date à laquelle le président Hô Chi Minh avait lu la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam et ouvrant une ère d’indépendance, de liberté et de souveraineté nationale.

Le diplomate a exprimé sa gratitude pour le soutien et la solidarité manifestés envers le Vietnam par ses amis internationaux, notamment l’ancienne Tchécoslovaquie et, aujourd’hui, la République tchèque. La Tchécoslovaquie a figuré parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1950, jetant ainsi les bases d’une amitié entretenue par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Il a déclaré que les relations entre le Vietnam et la République tchèque entraient dans une nouvelle phase dans le cadre du partenariat stratégique, offrant un vaste potentiel de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la défense, de l’éducation, des sciences et technologies, ainsi que dans d’autres secteurs. Il a également exprimé sa conviction que la visite du Premier ministre tchèque Andrej Babiš au Vietnam, prévue à la fin novembre, donnerait une nouvelle dynamique aux relations bilatérales.

Intervenant lors de l’événement, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a souligné que, malgré l’éloignement géographique, les deux pays entretiennent des liens étroits, fondés avant tout sur les relations humaines. Il a salué la contribution de la communauté vietnamienne à la société tchèque et a noté que les jeunes Tchèques d’origine vietnamienne s’impliquent de plus en plus dans divers domaines, agissant comme des passerelles entre les deux cultures.

Le Vietnam est un partenaire commercial important de la République tchèque en Asie du Sud-Est, a-t-il affirmé, précisant que les deux parties développent leur coopération dans l’industrie, l’énergie, les transports, l’aviation, la technologie ainsi que dans des secteurs émergents.

Le chef du gouvernement tchèque a mis en avant les préparatifs du lancement d’une liaison aérienne directe entre Prague et Hanoi, symbole d’une connectivité accrue favorisant les échanges humains, les liens entre entreprises et la coopération touristique.

Le premier vice-Premier ministre tchèque et ministre de l’Industrie et du Commerce, Karel Havlíček, a déclaré que le Vietnam est actuellement le partenaire commercial le plus important de son pays en Asie du Sud-Est ; les échanges bilatéraux ont atteint environ 5 milliards de dollars pour la première fois en 2025 et devraient s’élever à près de 7 milliards de dollars cette année.

Il a souligné que la croissance économique rapide du Vietnam, le développement de ses infrastructures et son industrie de haute technologie offrent aux entreprises tchèques davantage d’opportunités pour accroître leurs investissements et leur coopération.

Le président de la Chambre des députés de la République tchèque, Tomio Okamura, a également mis en avant le rôle de la communauté vietnamienne, affirmant que des générations de personnes ayant étudié et travaillé dans l’ancienne Tchécoslovaquie puis en République tchèque ont tissé des liens profonds avec le pays, créant ainsi un socle social solide pour les relations bilatérales.

À cette occasion, une exposition retraçant le parcours du président Hô Chi Minh — marqué par sa volonté de tisser des liens et de promouvoir l’esprit de solidarité internationale — a été organisée dans ce pays d’Europe centrale ; elle présentait des documents et des images illustrant sa vie et ses contributions, ainsi que l’histoire des relations entre le Vietnam et la Tchécoslovaquie, puis entre le Vietnam et la République tchèque. – VNA

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