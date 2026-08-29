Société

Le dirigeant To Lam inspecte plusieurs projets d’infrastructure et d’éducation à Hanoï

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a inspecté samedi 29 août plusieurs projets à Hanoï, dont le tronçon Hoang Cau - Voi Phuc de la rocade 1 et le lycée Hoang Quan Chi. Il a demandé d’accélérer les travaux, d’améliorer les infrastructures urbaines et de promouvoir un développement global des élèves.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, sur le chantier du tronçon Hoang Cau - Voi Phuc de la rocade 1. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, sur le chantier du tronçon Hoang Cau - Voi Phuc de la rocade 1. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Samedi matin 29 août, à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a effectué une inspection sur le terrain du projet de la rocade 1, tronçon Hoang Cau - Voi Phuc, ainsi que du projet de construction du lycée Hoang Quan Chi, dans le quartier de Yen Hoa.

Le tronçon Hoang Cau - Voi Phuc de la rocade 1 s’étend sur plus de 2,2 km, avec une largeur de 50 m. Il traverse les quartiers d’O Cho Dua, Giang Vo et Lang. Ce projet revêt une importance particulière pour achever la rocade et développer les infrastructures de transport de la capitale. Sa mise en service rapide contribuera à réduire les embouteillages.

Lors de son inspection, To Lam a salué les efforts de la ville de Hanoï en matière de libération de terrains et d’amélioration des conditions de vie des habitants concernés. Il a demandé aux organismes compétents de garantir le respect du calendrier des travaux et de s’efforcer de permettre la mise en circulation rapide de l’ensemble du tronçon, afin d’optimiser l’efficacité du projet.

Soulignant que la rocade 1 constitue un axe de circulation continu jouant un rôle important dans la réduction de la congestion au centre-ville, il a demandé aux comités du Parti et aux autorités à tous les niveaux de poursuivre leurs efforts de mobilisation et de persuasion afin d’obtenir l’adhésion des habitants et la remise des terrains nécessaires à l’achèvement des travaux.

Concernant le lycée Hoang Quan Chi, dans le quartier de Yen Hoa, il s’agit de l’un des quatre nouveaux lycées publics de Hanoï mis en service à temps pour l’année scolaire 2026-2027.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam au lycée Hoang Quan Chi, dans le quartier de Yen Hoa. Photo : VNA


D’une superficie de près de 13 000 m², l’établissement comprend quatre étages hors sol et un sous-sol. Il dispose de 15 salles de classe, de salles spécialisées, d’une salle polyvalente, d’une bibliothèque, d’une salle de musique, d’une salle dédiée aux traditions de l’établissement, d’une infirmerie et d’espaces de soutien à l’éducation des élèves handicapés. Le bâtiment administratif comprend notamment une salle du conseil des enseignants, un local syndical et une salle de repos pour les enseignants.

To Lam a salué l’investissement méthodique dans les infrastructures et les équipements. Il s’est dit convaincu que l’inauguration de cet établissement, ainsi que celle de nombreux autres établissements éducatifs dans la capitale, permettra de répondre efficacement aux besoins croissants des élèves de Hanoï dès la nouvelle année scolaire 2026-2027.

Il a demandé que l’éducation vise le développement intégral des élèves et que les établissements scolaires répondent aux normes requises. Il a préconisé de combiner harmonieusement l’enseignement académique avec les arts, le sport et les langues étrangères, afin de créer une atmosphère dynamique et agréable et de favoriser l’attachement des élèves à leur environnement scolaire.

Il a demandé d’organiser régulièrement des examens médicaux afin de suivre l’état de santé des élèves, et souligné la nécessité de détecter et de former précocement les élèves talentueux dans les domaines artistiques, sportifs...

Il a enfin encouragé les universités à accorder une attention particulière à l’orientation professionnelle afin de permettre à chaque élève de faire un choix adapté à ses capacités, son niveau et aux besoins réels de la société. - VNA

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#Nouvelle ère #rocade 1 #infrastructures urbaines #éducation
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