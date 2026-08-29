Tourisme

U Minh Ha, le « poumon vert » de l’extrême Sud du Vietnam

Lorsqu’on évoque Ca Mau, beaucoup pensent immédiatement à Dat Mui, où se trouve le point le plus méridional du Vietnam. Pourtant, à l’ouest de la province s’étend un territoire encore sauvage, mystérieux et profondément marqué par la culture du Sud : la forêt d’U Minh Ha.

Le parc national d’U Minh Ha. Phoo: VNA
Le parc national d’U Minh Ha. Phoo: VNA

Hanoï (VNA) - Le parc national d’U Minh Ha a été créé en 2006 sur la base de la réserve naturelle de Vo Doi. Il constitue l’un des principaux écosystèmes de forêts sur tourbières encore préservés au Vietnam et joue un rôle important dans la conservation de la biodiversité du delta du Mékong. En 2009, U Minh Ha a été reconnue par l’UNESCO comme l’une des trois zones centrales de la réserve de biosphère mondiale de Mui Ca Mau.

Un écrin de verdure à l’extrême Sud

La zone centrale d’U Minh Ha couvre plus de 8 500 hectares et est entourée d’une zone tampon d’environ 25 000 hectares. Elle se distingue par ses forêts de melaleucas poussant sur des sols tourbeux, un écosystème aujourd’hui devenu rare au Vietnam.

Les vastes étendues de melaleucas, traversées par un réseau dense de canaux, offrent un paysage typique du delta du Mékong. À bord d’une embarcation, les visiteurs peuvent se laisser guider à travers la forêt, respirer le parfum léger des melaleucas, écouter les chants des oiseaux et admirer le reflet des arbres sur l’eau.

Parmi les sites remarquables figure une tour d’observation d’environ 24 mètres de haut. Depuis son sommet, les visiteurs peuvent contempler des milliers d’hectares de forêt s’étendant jusqu’à l’horizon.

U Minh Ha abrite également une grande diversité d’espèces végétales et animales. On y trouve notamment des loutres, des macaques à longue queue, des sangliers, des pythons, des tortues et de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques.

Grâce à ses valeurs écologiques exceptionnelles, U Minh Ha constitue l’une des zones humides prioritaires à préserver dans le delta du Mékong. Le site offre également de nombreuses possibilités pour la recherche scientifique, l’éducation à l’environnement et l’écotourisme.

À la découverte de l’apiculture traditionnelle

L’une des particularités culturelles d’U Minh Ha est la pratique traditionnelle consistant à installer des supports pour attirer les abeilles et récolter leur miel.

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Le modèle d'écotourisme est effectué dans le parc national d’U Minh Ha. Phoo: VNA

Depuis plusieurs générations, les habitants exploitent le comportement naturel des abeilles dans les forêts de melaleucas. Des supports sont installés dans la forêt afin de favoriser la formation des essaims. Lors de la récolte, les habitants prélèvent délicatement le miel tout en préservant les colonies afin qu’elles puissent continuer à se développer.

Cette pratique traditionnelle a été inscrite en 2019 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le miel sauvage d’U Minh est également devenu l’une des spécialités réputées de Ca Mau.

Pour les visiteurs, suivre les habitants dans la forêt permet de découvrir une relation harmonieuse entre l’homme et la nature, préservée au fil des générations.

L’une des particularités culturelles d’U Minh Ha est la pratique traditionnelle de l’installation de supports pour attirer les abeilles et récolter leur miel.

Une découverte d’U Minh Ha ne serait toutefois pas complète sans goûter aux spécialités culinaires du Sud. Parmi les plats typiques figurent le poisson à tête de serpent grillé à la braise, le poisson-chat d’eau douce, l’anguille, le rat des rizières rôti, ainsi que les légumes sauvages accompagnés de sauce de poisson fermentée. Ces mets, préparés à partir de produits naturels locaux, offrent des saveurs simples et authentiques.

Le miel de melaleuca d’U Minh est particulièrement réputé pour son parfum caractéristique et sa douceur naturelle.

Loin des sites touristiques modernes et des lieux de divertissement animés, U Minh Ha offre aux visiteurs l’occasion de se rapprocher d’une nature encore préservée. Une promenade en petite embarcation à travers les canaux ombragés par les melaleucas, l’observation des oiseaux ou encore la découverte du mode de vie des habitants de l’extrême sud constituent autant d’expériences uniques.

Alors que l’écotourisme suscite un intérêt croissant, U Minh Ha s’impose comme l’une des destinations emblématiques du delta du Mékong. Véritable « poumon vert » de Ca Mau, le site constitue également un précieux patrimoine naturel, préservant les valeurs écologiques et culturelles propres aux terres du Sud.

Pour ceux qui souhaitent s’éloigner du rythme de la vie urbaine et renouer avec une nature authentique, U Minh Ha constitue une destination à découvrir au moins une fois.-VNA

#U Minh Ha #tourisme
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