Économie

Des projets majeurs lancés et inaugurés à l’approche de la Fête nationale

À l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, Ho Chi Minh-Ville et la ville de Da Nang ont lancé et inauguré une série de projets majeurs dans les domaines des transports, des infrastructures, du logement social et de l’industrie, contribuant à soutenir leur développement socio-économique.

Cérémonie de lancement de nombreux projets importants à Ho Chi Minh-Ville à l’approche de la Fête nationale. Photo: VNA
Cérémonie de lancement de nombreux projets importants à Ho Chi Minh-Ville à l’approche de la Fête nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’approche de la Fête nationale du 2 septembre, plusieurs localités vietnamiennes ont lancé et inauguré, le 29 août, des projets majeurs dans les domaines des transports, des infrastructures techniques, du logement social et du développement industriel.

À Hô Chi Minh-Ville, 16 projets ont été lancés ou inaugurés, contribuant à moderniser les infrastructures urbaines et à améliorer les conditions de vie des habitants. Parmi eux figure le projet de logements sociaux dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers de Ma Lang et Cho Ga-Gao, dans l’ancien 1er arrondissement, avec un investissement prévisionnel de près de 16 370 milliards de dôngs (627,92 millions de dollars) et la construction de 2 253 logements de relogement. L’achèvement du projet est prévu en 2029.

Le projet prévoit notamment la construction d’un complexe de logements sociaux d’environ 38 étages à Ma Lang, comprenant 1 400 appartements et 93 logements de faible hauteur, ainsi qu’un immeuble de 35 étages de 760 appartements dans le quartier Cho Ga-Gao. Ces opérations visent à améliorer les infrastructures dans des zones densément peuplées où de nombreux logements sont dégradés et où les conditions de sécurité et de circulation sont limitées.

La ville a également lancé un projet d’amélioration de l’environnement aquatique dans l’ancienne province de Binh Duong, représentant un investissement de 7 211 milliards de dôngs, ainsi que la construction du bâtiment C de l’hôpital Nguyen Tri Phuong, pour un investissement de 510 milliards de dôngs. Cinq projets de logements sociaux ont également été lancés.

Par ailleurs, trois établissements scolaires ont été inaugurés et mis en service, à savoir les lycées Vo Truong Toan, Tran Van Giau et Marie Curie, après des travaux de construction, de rénovation ou de modernisation.

À Da Nang, la société par actions d’investissement dans les infrastructures de la zone industrielle de Nam Thang Binh a lancé trois projets relevant de la deuxième phase de la zone industrielle : un complexe d’ateliers à louer, une station de traitement des eaux usées et les infrastructures techniques, pour un investissement total de 1 098 milliards de dôngs.

Ces projets comprennent notamment 18 hectares d’ateliers à louer, une station de traitement d’une capacité de 4 200 m³ par jour et 29,5 hectares d’infrastructures techniques. Leur réalisation simultanée vise à renforcer la connexion entre les espaces de production, les infrastructures et le système de traitement environnemental, afin d’accélérer l’installation des entreprises et d’attirer des projets propres et de haute technologie.

La zone industrielle de Nam Thang Binh, d’une superficie d’environ 346 hectares et affichant un investissement enregistré de 4 043 milliards de dôngs, est orientée vers un modèle industriel vert et intelligent, avec des infrastructures synchronisées et des technologies modernes de gestion et de contrôle environnemental.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Da Nang, Phan Thai Binh, a souligné que le développement d’infrastructures industrielles modernes, écologiques et de haute technologie, ainsi que l’intensification de l’attraction des investissements, constituaient des priorités stratégiques pour soutenir une croissance économique durable à deux chiffres.

Il a demandé à l’investisseur d’accélérer les travaux, de mobiliser les ressources nécessaires et de respecter strictement les normes relatives à la qualité, à la sécurité au travail, à la prévention des incendies et à la protection de l’environnement.

La ville s’est engagée à assurer au mieux le relogement, la formation professionnelle et la reconversion professionnelle des habitants concernés, afin de leur garantir des conditions de vie au moins équivalentes, voire meilleures, dans leurs nouveaux lieux de résidence. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Fête nationale #projets majeurs
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.