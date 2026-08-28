Ca Mau lance un groupe de projets éoliens d'un investissement de plus de 6 300 milliards de dôngs

Ca Mau (VNA) - Le 28 août, dans la commune de Dong Hai, le Comité populaire de la province de Ca Mau, en coordination avec les investisseurs, a organisé la cérémonie de lancement d’un groupe de projets de centrales éoliennes comprenant trois projets, d’une capacité totale de 170 MW et représentant un investissement total de plus de 6 300 milliards de dôngs (241,61 millions de dollars).

La centrale éolienne Dong Hai 1 – phase 3, investie par la compagnie par actions d’énergie éolienne Bac Phuong, dispose d’une capacité de 50 MW et représente un investissement total de 2 062 milliards de dôngs. Le projet est déployé dans la zone maritime de la commune de Dong Hai. Il devrait produire environ 145 millions de kWh d’électricité par an et être achevé au premier trimestre 2029.

La centrale éolienne Dong Hai 1 – phase 4, investie par la compagnie par actions d’électricité éolienne du Sud-Ouest, dispose également d’une capacité de 50 MW et représente un investissement total de 1 800 milliards de dôngs. Elle devrait produire environ 138 millions de kWh d’électricité par an et être achevée au quatrième trimestre 2028.

Quant à la centrale éolienne Dong Hai 3 – phase 2, elle est investie par la compagnie par actions d’énergie Dong Hai Ca Mau. D’une capacité installée de 70 MW, elle représente un investissement total de plus de 2 476 milliards de dôngs.

Le projet devrait être achevé au quatrième trimestre 2028. Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Chi Nguyen, a indiqué qu’avec son long littoral, des conditions de vent favorables et des caractéristiques naturelles particulières, Ca Mau était considérée comme l’une des localités du pays disposant du plus fort potentiel de développement de l’énergie éolienne.



La province considère ainsi depuis longtemps le développement des énergies propres comme l’un des moteurs importants de la croissance économique, contribuant à atteindre les objectifs de croissance verte, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à garantir la sécurité énergétique nationale et à concrétiser l’engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone à l’horizon 2050.



Il a aussi souligné que le lancement de ces projets éoliens constituait une ressource d’investissement particulièrement précieuse, témoignant une nouvelle fois de l’intérêt et de la confiance des entreprises dans le potentiel et l’environnement d’investissement de Ca Mau.

Ces projets s’inscrivent dans la continuité des investissements destinés à exploiter le potentiel éolien de la zone de Dong Hai et contribuent progressivement à la formation d’un pôle de projets d’énergies renouvelables de grande envergure, créant ainsi une nouvelle dynamique de développement pour les zones côtières de la province.Une fois achevés et mis en service, les trois projets fourniront de l’électricité propre au réseau électrique national et contribueront à exploiter plus efficacement le potentiel éolien de la localité.

Ils permettront également de créer des emplois, d’accroître les recettes budgétaires et de stimuler le développement des infrastructures et des services.-VNA