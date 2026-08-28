Économie

Ca Mau lance un groupe de projets éoliens d'un investissement de plus de 6 300 milliards de dôngs

Trois projets de centrales éoliennes d’une capacité totale de 170 MW et représentant un investissement de plus de 6 300 milliards de dongs ont été lancés le 28 août dans la province de Ca Mau, contribuant à valoriser le potentiel d’énergie éolienne de la localité et à renforcer le développement des énergies propres.

Ca Mau mise sur le développement des énergies renouvelables grâce à son atout que constitue un littoral de plus de 310 km. Photo : VNA
Ca Mau mise sur le développement des énergies renouvelables grâce à son atout que constitue un littoral de plus de 310 km. Photo : VNA

Ca Mau (VNA) - Le 28 août, dans la commune de Dong Hai, le Comité populaire de la province de Ca Mau, en coordination avec les investisseurs, a organisé la cérémonie de lancement d’un groupe de projets de centrales éoliennes comprenant trois projets, d’une capacité totale de 170 MW et représentant un investissement total de plus de 6 300 milliards de dôngs (241,61 millions de dollars).

La centrale éolienne Dong Hai 1 – phase 3, investie par la compagnie par actions d’énergie éolienne Bac Phuong, dispose d’une capacité de 50 MW et représente un investissement total de 2 062 milliards de dôngs. Le projet est déployé dans la zone maritime de la commune de Dong Hai. Il devrait produire environ 145 millions de kWh d’électricité par an et être achevé au premier trimestre 2029.

La centrale éolienne Dong Hai 1 – phase 4, investie par la compagnie par actions d’électricité éolienne du Sud-Ouest, dispose également d’une capacité de 50 MW et représente un investissement total de 1 800 milliards de dôngs. Elle devrait produire environ 138 millions de kWh d’électricité par an et être achevée au quatrième trimestre 2028.

Quant à la centrale éolienne Dong Hai 3 – phase 2, elle est investie par la compagnie par actions d’énergie Dong Hai Ca Mau. D’une capacité installée de 70 MW, elle représente un investissement total de plus de 2 476 milliards de dôngs.

Le projet devrait être achevé au quatrième trimestre 2028. Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Chi Nguyen, a indiqué qu’avec son long littoral, des conditions de vent favorables et des caractéristiques naturelles particulières, Ca Mau était considérée comme l’une des localités du pays disposant du plus fort potentiel de développement de l’énergie éolienne.

La province considère ainsi depuis longtemps le développement des énergies propres comme l’un des moteurs importants de la croissance économique, contribuant à atteindre les objectifs de croissance verte, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à garantir la sécurité énergétique nationale et à concrétiser l’engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Il a aussi souligné que le lancement de ces projets éoliens constituait une ressource d’investissement particulièrement précieuse, témoignant une nouvelle fois de l’intérêt et de la confiance des entreprises dans le potentiel et l’environnement d’investissement de Ca Mau.

Ces projets s’inscrivent dans la continuité des investissements destinés à exploiter le potentiel éolien de la zone de Dong Hai et contribuent progressivement à la formation d’un pôle de projets d’énergies renouvelables de grande envergure, créant ainsi une nouvelle dynamique de développement pour les zones côtières de la province.Une fois achevés et mis en service, les trois projets fourniront de l’électricité propre au réseau électrique national et contribueront à exploiter plus efficacement le potentiel éolien de la localité.

Ils permettront également de créer des emplois, d’accroître les recettes budgétaires et de stimuler le développement des infrastructures et des services.-VNA

source
#An ninh năng lượng #NQ 70 #Ca Mau #énergie éolienne #énergies renouvelables #croissance verte #sécurité énergétique #neutralité carbone
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Sur le même sujet

Photo d'illustration: VNA

Ha Tinh : plus de 7 800 milliards de dongs investis dans quatre projets éoliens

Les quatre projets éoliens seront implantés sur le territoire des communes de Ky Van, Ky Lac, Ky Hoa et Ky Thuong, province de Ha Tinh, et comprendront un total de 45 turbines. Selon les prévisions techniques, ces installations devraient injecter chaque année environ 591,456 millions de kWh dans le réseau électrique national.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.