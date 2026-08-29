Économie

Première session de négociations du PTA Vietnam-Mercosur à Buenos Aires

Le Vietnam et le Mercosur ont tenu leur première session de négociations sur un Accord commercial préférentiel (PTA) à Buenos Aires, marquant une étape importante dans le renforcement des échanges économiques et commerciaux et l’élargissement de l’accès aux marchés entre les deux parties.

Première session de négociations du PTA Vietnam-Mercosur à Buenos Aires. Photo: VNA
Première session de négociations du PTA Vietnam-Mercosur à Buenos Aires. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) – La première session de négociations de l’Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) s’est tenue du 24 au 28 août à Buenos Aires, en Argentine, marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les pays d’Amérique du Sud.

Lors de la séance d’ouverture, le 24 août, les deux parties ont affirmé leur détermination à faire avancer les négociations dans un esprit de bonne volonté, d’ouverture et de coopération constructive, en vue de parvenir à un accord équilibré et conforme aux intérêts du Vietnam et du Mercosur.

Le 26 août, les délégations de négociation vietnamienne et du Mercosur ont rencontré le ministre argentin des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Cultes, Pablo Quirno. Celui-ci a souligné que le Vietnam était un partenaire important de l’Argentine en Asie du Sud-Est et exprimé le souhait d’approfondir la coopération économique et commerciale, notamment en levant les obstacles afin de mieux exploiter le potentiel des échanges.

Les parties ont eu des échanges positifs sur le contenu de l’accord et clarifié plusieurs questions fondamentales, jetant ainsi les bases des prochaines sessions de négociation. Elles sont convenues de maintenir un esprit de coopération, de flexibilité et d’orientation vers les résultats, afin de rechercher des solutions permettant de concilier leurs intérêts.

La première session, achevée le 28 août, constitue ainsi une base importante pour préparer les prochaines négociations, avec pour objectif de parvenir à un accord commercial efficace, équilibré et mutuellement bénéfique.

Le lancement des négociations témoigne la volonté des deux parties de renforcer les liens économiques, d’élargir l’accès aux marchés et de mieux exploiter le potentiel commercial entre le Vietnam et l’Amérique du Sud.

Selon Pablo Quirno, le Vietnam est actuellement le sixième partenaire commercial de l’Argentine, avec des échanges de marchandises d’environ 4 milliards de dollars par an.

En décembre 2025, le Vietnam et le Mercosur – composé de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay – étaient convenus de lancer des négociations sur un PTA conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le sous secrétaire aux Négociations économiques internationales et à l'Intégration, l’ambassadeur Roberto Alejandro Salafia, a affirmé que le Mercosur souhaitait élargir son réseau d’accords commerciaux, le Vietnam constituant un partenaire particulièrement important. Les quatre membres du Mercosur entretiennent des relations économiques dynamiques avec le Vietnam et souhaitent accroître les échanges bilatéraux.

Roberto Alejandro Salafia a souligné l’importance de cette première session, l’Argentine étant chargée de conduire le processus de négociation. Il a également estimé que les relations commerciales entre l’Argentine et le Vietnam étaient importantes et fortement complémentaires.

Selon lui, le Mercosur souhaite non seulement accroître les échanges de biens et de services avec le Vietnam, mais aussi diversifier les domaines de coopération afin de valoriser la complémentarité des deux économies et de générer des bénéfices pour toutes les parties. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #PTA Vietnam-Mercosur #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de commerce MERCOSUR-ASEAN (MACC). Photo : VNA

Un expert argentin optimiste sur un accord commercial MERCOSUR - Vietnam

Selon Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de commerce MERCOSUR-ASEAN (MACC), les perspectives de négociation d'un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), ainsi que les perspectives de coopération future entre l'Argentine et le Vietnam, sont jugées très prometteuses.

Lors de la réunion. Photo : ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce

Vietnam-Argentine : accélération de la coopération en vue d’un accord avec le MERCOSUR

Le 24 avril, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a annoncé la tenue d'une visioconférence entre la vice-ministre Phan Thi Thang et Fernando Brun, secrétaire d'État aux Relations économiques internationales d'Argentine. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de dresser le bilan de la coopération économique et commerciale bilatérale, mais également d'explorer de nouvelles pistes de partenariat pour 2026.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.