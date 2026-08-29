Première session de négociations du PTA Vietnam-Mercosur à Buenos Aires

Buenos Aires (VNA) – La première session de négociations de l’Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) s’est tenue du 24 au 28 août à Buenos Aires, en Argentine, marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les pays d’Amérique du Sud.

Lors de la séance d’ouverture, le 24 août, les deux parties ont affirmé leur détermination à faire avancer les négociations dans un esprit de bonne volonté, d’ouverture et de coopération constructive, en vue de parvenir à un accord équilibré et conforme aux intérêts du Vietnam et du Mercosur.

Le 26 août, les délégations de négociation vietnamienne et du Mercosur ont rencontré le ministre argentin des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Cultes, Pablo Quirno. Celui-ci a souligné que le Vietnam était un partenaire important de l’Argentine en Asie du Sud-Est et exprimé le souhait d’approfondir la coopération économique et commerciale, notamment en levant les obstacles afin de mieux exploiter le potentiel des échanges.

Les parties ont eu des échanges positifs sur le contenu de l’accord et clarifié plusieurs questions fondamentales, jetant ainsi les bases des prochaines sessions de négociation. Elles sont convenues de maintenir un esprit de coopération, de flexibilité et d’orientation vers les résultats, afin de rechercher des solutions permettant de concilier leurs intérêts.

La première session, achevée le 28 août, constitue ainsi une base importante pour préparer les prochaines négociations, avec pour objectif de parvenir à un accord commercial efficace, équilibré et mutuellement bénéfique.

Le lancement des négociations témoigne la volonté des deux parties de renforcer les liens économiques, d’élargir l’accès aux marchés et de mieux exploiter le potentiel commercial entre le Vietnam et l’Amérique du Sud.

Selon Pablo Quirno, le Vietnam est actuellement le sixième partenaire commercial de l’Argentine, avec des échanges de marchandises d’environ 4 milliards de dollars par an.

En décembre 2025, le Vietnam et le Mercosur – composé de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay – étaient convenus de lancer des négociations sur un PTA conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le sous secrétaire aux Négociations économiques internationales et à l'Intégration, l’ambassadeur Roberto Alejandro Salafia, a affirmé que le Mercosur souhaitait élargir son réseau d’accords commerciaux, le Vietnam constituant un partenaire particulièrement important. Les quatre membres du Mercosur entretiennent des relations économiques dynamiques avec le Vietnam et souhaitent accroître les échanges bilatéraux.

Roberto Alejandro Salafia a souligné l’importance de cette première session, l’Argentine étant chargée de conduire le processus de négociation. Il a également estimé que les relations commerciales entre l’Argentine et le Vietnam étaient importantes et fortement complémentaires.

Selon lui, le Mercosur souhaite non seulement accroître les échanges de biens et de services avec le Vietnam, mais aussi diversifier les domaines de coopération afin de valoriser la complémentarité des deux économies et de générer des bénéfices pour toutes les parties. -VNA

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