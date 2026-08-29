Économie

Hanoï lance deux projets ferroviaires nationaux pour renforcer les liaisons interrégionales

Hanoï a lancé deux projets ferroviaires nationaux majeurs visant à réorganiser le réseau ferroviaire au Sud de la capitale, renforcer les connexions interrégionales et accroître les capacités de transport et de logistique.

Cérémonie de lancement et d'inauguration de grands projets et ouvrages à Hanoï à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale. Photo: VNA
Cérémonie de lancement et d'inauguration de grands projets et ouvrages à Hanoï à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 28 août, Hanoï a lancé deux projets ferroviaires nationaux majeurs : la construction de la ligne ferroviaire périphérique Est, tronçon Ngoc Hoi-Kim Son, et le déplacement de la ligne Hanoï-Ho Chi Minh-Ville, tronçon Phu Xuyen-Ngoc Hoi. Ces projets visent à réorganiser le pôle ferroviaire au sud de la capitale, à renforcer les connexions régionales et à accroître les capacités de transport et de logistique.

Une nouvelle ligne ferroviaire périphérique Est

Le projet de construction de la ligne ferroviaire périphérique Est, tronçon Ngoc Hoi-Kim Son, représente un investissement prévisionnel total de 27 752 milliards de dôngs (1,06 milliards de dollars). La ligne principale, longue d’environ 31,3 km, sera construite à double voie, à écartement standard de 1 435 mm et électrifiée. Elle permettra la circulation de trains de voyageurs et de marchandises, à une vitesse maximale de 120 km/h. Sa mise en service est prévue en décembre 2028.

Cette ligne reliera le pôle de Ngoc Hoi au réseau ferroviaire du Nord, contribuant à créer un corridor interrégional de transport de marchandises, à réduire la pression sur les lignes traversant le centre de Hanoï et à limiter le passage des trains de fret dans les zones centrales.

Elle devrait également réduire les délais d'acheminement et les coûts de transport et de logistique entre Hanoï et les localités de la région de la capitale et du Nord, tout en favorisant un transport plus économe en énergie et la réduction des émissions.

Parallèlement, le projet de déplacement de la ligne Hanoï - Ho Chi Minh-Ville, sur le tronçon Phu Xuyen - Ngoc Hoi, s’étendra sur environ 26,5 km, avec 3 km de raccordement à la ligne périphérique Bac Hong - Van Dien. Prévu pour être achevé le 31 mars 2027, il comprendra trois nouvelles gares : Ngoc Hoi, pôle de voyageurs, Thuong Tin, pôle de fret, et Phu Xuyen, gare d’évitement.

Assurer la cohérence entre le rail et le développement urbain

Selon le Comité populaire de Hanoï, la réalisation simultanée des deux projets permettra de réorganiser le transport ferroviaire national au sud de la capitale et de renforcer les connexions avec le réseau ferroviaire du Nord.

Les deux lignes seront connectées au complexe de la gare de Ngoc Hoi, appelé à devenir un important pôle ferroviaire multimodal d’environ 260 hectares, intégrant une gare ferroviaire nationale, une gare de métro, des installations de formation des trains et des dépôts.

Les autorités municipales soulignent la nécessité d’une coordination étroite entre les ministères, organismes et localités afin d’assurer la cohérence entre les projets ferroviaires, le réseau de transport et la planification urbaine. Les travaux devront également garantir la sécurité et éviter toute interruption du trafic ferroviaire national.

À terme, ces projets contribueront à accroître les capacités de transport de voyageurs et de marchandises, à réduire les coûts logistiques, à désengorger le centre-ville et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement urbain, commercial, industriel et logistique dans le sud de Hanoï.

Le même jour, à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale, Hanoï a aussi lancé et inauguré 54 autres projets et ouvrages d’un investissement total de 401 234 milliards de dôngs, dont 17 ouvrages majeurs représentant près de 397 000 milliards de dongs.

Ces projets portent notamment sur les transports, le drainage, le développement et la rénovation urbains, contribuant à lever les principaux goulets d’étranglement d'infrastructure et à élargir l’espace de développement de la capitale. - VNA

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