La presse sud-américaine braque les projecteurs sur l’accord commercial Vietnam-Mercosur

Buenos Aires (VNA) – Le premier cycle de négociations en vue d’un accord commercial préférentiel (ACP) entre le Vietnam et le Mercosur, du 24 au 28 août à Buenos Aires, a fait l’objet d’une large couverture dans la presse sud-américaine, soulignant l’importance de ce processus pour le développement des relations commerciales entre le Vietnam et l’Amérique du Sud.



Le journal en ligne argentin Infobae a publié un article intitulé «Le Mercosur et le Vietnam entament des négociations pour un accord commercial», notant que les délégations des deux parties ont tenu leur première réunion en présentiel à Buenos Aires dans le but de progresser vers un accord sur les préférences tarifaires. Il a rapporté que l’Argentine menait ces négociations techniques du Mercosur.



Infobae a souligné que l’accord vise à stimuler les échanges en réduisant les droits de douane et en s’attaquant aux mesures non tarifaires, facilitant ainsi l’accès des produits de chaque partie à leurs marchés respectifs.



Il a également rappelé que le Vietnam et le Mercosur ont convenu d’entamer des négociations en vue d’un accord de commerce préférentiel en décembre 2025, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



Infobae a cité le responsable argentin Pablo Quirno qui a indiqué que le Vietnam est devenu un partenaire commercial de plus en plus important pour l’Argentine. D’après ce responsable, le Vietnam se classe actuellement au sixième rang des marchés d’exportation de l’Argentine, avec un volume d’échanges annuel avoisinant les 4 milliards de dollars.



De son côté, "Acontecimiento de Brasil" a également rendu compte de ce cycle de négociations, soulignant qu’il marque une étape vers un accord commercial préférentiel visant à développer les échanges, à réduire les barrières commerciales et à renforcer la présence du Mercosur en Asie du Sud-Est.



Par ailleurs, le journal uruguayen "Ámbito" et le journal paraguayen "Hoy" ont publié des articles sur l’événement, soulignant l’intérêt du Mercosur pour le développement des relations commerciales avec des économies asiatiques dynamiques.



Ces journaux ont noté que les négociations avec le Vietnam s’inscrivent dans un contexte où le bloc sud-américain cherche activement à tisser un réseau d’accords commerciaux avec divers partenaires internationaux.



D’autres médias de la région ont également inscrit le lancement des négociations avec le Vietnam dans la stratégie du Mercosur visant à élargir ses relations économiques internationales.



Selon la Radio Mercosur, l’accord pourrait ouvrir «une nouvelle voie commerciale vers l’Asie», contribuant ainsi à développer les échanges, à réduire les barrières commerciales et à consolider la présence du bloc dans l’une des régions économiques les plus dynamiques au monde : l’Asie du Sud-Est.



L’importante couverture médiatique sud-américaine de ce cycle de négociations témoigne de l’intérêt croissant de la région pour le Vietnam, alors que le Mercosur recherche de nouveaux débouchés et cherche à renforcer ses liens avec les économies dynamiques d’Asie. – VNA







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