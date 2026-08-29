Tourisme

Le Vietnam recèle un fort potentiel pour un tourisme durable

​Le tourisme durable s’impose progressivement comme une orientation stratégique pour les destinations et les entreprises vietnamiennes. L’agriculture, l’artisanat, la culture locale et les ressources naturelles constituent autant d’atouts permettant de développer un tourisme communautaire authentique, tout en créant des moyens de subsistance pour les populations et en préservant le patrimoine.

Les maisons du village touristique communautaire de Lo Lo Chai, province de Tuyen Quang. Photo : VNA
Les maisons du village touristique communautaire de Lo Lo Chai, province de Tuyen Quang. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le tourisme durable n’est plus une tendance passagère, mais devient une orientation importante permettant aux destinations et aux entreprises de créer des valeurs durables pour les visiteurs, les communautés et le marché. Le Vietnam dispose notamment de nombreuses destinations susceptibles de développer un tourisme durable répondant aux critères des « Meilleurs villages touristiques du monde ».

Cette information a suscité l’intérêt de nombreuses localités lors des séminaires organisés dans le cadre du 20e Salon international du tourisme de Ho Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026), qui s’est tenu du 27 au 29 août dans la ville.

Dans les faits, le marché touristique évolue, passant de la simple visite à une recherche d’immersion et de connexion avec la destination. Les touristes privilégient notamment des expériences authentiques, porteuses de l’identité locale, ainsi que les échanges avec les habitants, la culture autochtone et la nature.

Cette tendance montre que le tourisme communautaire ne se limite pas à créer un nouveau produit touristique. Il permet également de faire passer les populations locales du statut de bénéficiaires à celui d’acteurs de la destination, de préserver la culture en la réintégrant dans la vie quotidienne, de créer une identité distinctive difficilement reproductible ailleurs et de mettre en synergie agriculture, artisanat, gastronomie, nature et hébergement.

Une enquête menée par Booking.com montre également que 85 % des voyageurs accordent la priorité à la durabilité et que 30 % choisissent des destinations vertes. Parallèlement, les touristes accordent une importance croissante à l’impact environnemental et communautaire de leurs voyages et privilégient des expériences touristiques porteuses de sens et responsables.

Nguyen Thi Huyen, responsable de la gestion touristique au Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Tuyen Quang, a souligné que la province dispose notamment d’un riche potentiel pour développer le tourisme communautaire. La province compte actuellement 54 villages culturels et touristiques communautaires à fort potentiel, dont 28 répondent déjà aux normes d’accueil des touristes. Dix villages et modèles de tourisme communautaire ont par ailleurs obtenu la certification de produits OCOP de 3 ou 4 étoiles.

On peut notamment citer Lo Lo Chai, reconnu par l’ONU Tourisme comme « Meilleur village touristique du monde 2025 » ; Nam Dam, plusieurs fois récompensé par les prix du tourisme de l’ASEAN ; et le village culturel et touristique communautaire de l’ethnie Hmong de Pả Vi, distingué lors des Prix du tourisme du Vietnam 2025.

Ces résultats permettent de tirer une expérience très claire : les villages de tourisme communautaire ne peuvent pas être développés selon un modèle unique. Chaque communauté doit trouver la réponse à trois questions : quelles sont les valeurs que nous sommes les seuls à posséder ? Que viennent vivre les visiteurs ici ? Qu’est-ce qui leur donnera envie de revenir ou de recommander cette destination à d’autres ?

De son côté, Vo Pham Tan, directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dong Thap, estime que l’association de l’agriculture et du tourisme, ainsi que la valorisation des valeurs culturelles, contribuent à accroître la valeur des produits agricoles et à créer de nouveaux moyens de subsistance pour les locaux, tout en ouvrant la voie à un tourisme vert, durable et riche en identité.

Au cours des huit premiers mois de 2026, la province a accueilli environ 3,6 millions de visiteurs, dont quelque 1,25 million ayant visité des modèles agricoles et des villages de métiers. Les recettes touristiques ont atteint environ 1 900 milliards de dôngs.

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La forêt de melaleuca de Tra Su, province d'An Giang attire les touristes grâce à sa biodiversité. Photo : VNA

Les représentants de nombreuses autres villes et provinces ont également estimé que le tourisme agricole associé à la culture n’est pas seulement une tendance, mais constitue une orientation adaptée aux atouts et aux conditions nécessaires au développement d’un tourisme durable.

Selon Vu Nam, expert du Projet suisse pour un tourisme durable au Vietnam (ST4SD), la gestion et le développement de destinations de tourisme communautaire durable selon les critères des « Meilleurs villages touristiques du monde » (Best Tourism Villages by UN Tourism) visent à promouvoir le développement rural, la préservation du patrimoine et le développement durable.

S’appuyant sur l’expérience du modèle touristique suisse « Swisstainable », le projet ST4SD guide et encourage les destinations de tourisme communautaire à progresser selon une feuille de route comprenant plusieurs étapes : pré-engagement, engagement, participation à la mise en œuvre, puis préparation à la candidature au titre. - VNA

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