Commerce Vietnam-Maroc: Un potentiel important pour les produits vietnamiens

Alger (VNA) - Les relations commerciales entre le Vietnam et le Maroc maintiennent une dynamique de croissance positive depuis plusieurs années. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 380 millions de dollars, soit une hausse d’environ 25 % par rapport à 2024. Au cours des six premiers mois de 2026, le commerce bilatéral a poursuivi cette dynamique, enregistrant une progression de 26 %.

Mme Tran Lê Dung, cheffe du Bureau commercial du Vietnam au Maroc, a indiqué que les exportations vietnamiennes vers le Maroc étaient relativement diversifiées. Les principaux produits exportés comprennent les téléphones et leurs composants ; les ordinateurs, les produits électroniques et leurs composants ; les textiles et vêtements ; les chaussures ; le café, le poivre et les noix de cajou ; les produits de la mer ; les produits à base de riz ; les machines et équipements ; les produits alimentaires transformés, ainsi qu’une gamme de biens de consommation.

En sens inverse, le Vietnam importe principalement du Maroc des engrais et des matières premières destinées à leur production, des produits chimiques, des minerais ainsi que divers autres intrants industriels.

Une caractéristique notable du commerce bilatéral réside dans l’important excédent commercial du Vietnam vis-à-vis du Maroc. Les exportations vietnamiennes vers le marché nord-africain sont nettement supérieures aux importations en provenance du Maroc. Cette situation montre que le Maroc n’est pas seulement un marché de consommation intéressant, mais pourrait également servir de porte d’entrée aux produits vietnamiens vers l’Afrique du Nord et une partie de l’Afrique de l’Ouest.

Grâce à ses contacts directs avec les importateurs, distributeurs et entreprises marocains, le Bureau commercial du Vietnam au Maroc constate que les produits vietnamiens bénéficient globalement d’une bonne appréciation en raison de leur qualité, de leurs prix compétitifs et de leur capacité à répondre de manière flexible aux exigences des clients.

Lors des activités de mise en relation entre entreprises organisées par le Bureau commercial ces dernières années, les partenaires marocains ont notamment manifesté leur intérêt pour le café, les noix de cajou, le poivre et les épices, les produits de la mer, les produits alimentaires transformés, les confiseries et les biens de consommation. Les vermicelles de riz séchés et les feuilles de riz utilisées pour préparer les rouleaux de printemps vietnamiens sont particulièrement appréciés des consommateurs marocains.

Mme Tran Lê Dung a toutefois souligné que le marché marocain présentait certaines spécificités. Les consommateurs sont très attentifs aux prix, tout en accordant une grande importance à l’emballage, aux étiquettes en français ou en arabe, à l’origine des produits et au respect des normes ainsi que des pratiques culturelles islamiques.

Pour les produits alimentaires et autres articles soumis à des exigences en matière de certification Halal, de sécurité alimentaire, de contrôle sanitaire et de traçabilité, les entreprises vietnamiennes doivent accorder une attention particulière au respect de ces normes afin de faciliter leur accès au marché.

Un autre problème réside dans la visibilité encore limitée des marques vietnamiennes au Maroc. De nombreux produits vietnamiens sont de bonne qualité, mais les consommateurs marocains ne savent pas toujours qu’ils sont originaires du Vietnam, car ils sont importés par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires ou commercialisés sous les propres marques des distributeurs.

Selon Mme Tran Le Dung, les entreprises vietnamiennes ne devraient donc pas se concentrer uniquement sur la vente de leurs produits, mais accorder également davantage d’importance au développement de leurs marques, à l’adaptation des emballages au marché local, à la fourniture d’informations en français et en arabe, ainsi qu’à la coopération avec des distributeurs disposant de réseaux de vente bien établis.

Le Maroc possède une économie relativement ouverte et affiche une forte demande d’importations de matières premières, de machines, d’équipements et d’énergie, ainsi que de produits alimentaires et de biens de consommation. Les efforts déployés par le pays pour accélérer les investissements dans les infrastructures, l’industrie, la logistique et le tourisme, ainsi que les préparatifs en vue de la Coupe du monde de football 2030, génèrent notamment une demande supplémentaire en machines, équipements, matériaux de construction, mobilier, biens de consommation et produits destinés aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

En termes de capacités de production, le Vietnam est bien placé pour fournir de nombreux produits dont le Maroc a besoin. Le Vietnam dispose d’importants atouts dans les produits agricoles tropicaux, les produits de la mer, les produits alimentaires transformés, les textiles et vêtements, les chaussures, les produits en bois et les produits électroniques. Néanmoins, les entreprises vietnamiennes continuent de faire face à plusieurs difficultés.

La première concerne la distance géographique et les coûts logistiques qui en découlent. Le Vietnam et le Maroc ne disposent actuellement d’aucune liaison maritime directe et régulière, ce qui entraîne des délais de transport relativement longs.

Deuxièmement, le Vietnam et le Maroc n’ont pas encore conclu d’accord de libre-échange (ALE), alors que le Maroc a signé des accords de libre-échange avec plusieurs grands partenaires. Par conséquent, dans certaines catégories, les produits vietnamiens doivent faire face à la concurrence des marchandises originaires de l’Union européenne, de Türkiye et de pays bénéficiant de préférences tarifaires sur le marché marocain.

Troisièmement, le Maroc applique des exigences de plus en plus strictes en matière de normes techniques, de sécurité alimentaire, de contrôle sanitaire, d’étiquetage, de certification Halal et de procédures douanières. Le pays renforce également les mesures de défense commerciale à l’égard de certains produits lorsque les importations augmentent rapidement.

Dans ce contexte, Mme Tran Lê Dung recommande aux entreprises vietnamiennes d’examiner attentivement, avant de signer tout contrat, les droits de douane à l’importation applicables selon les codes SH, ainsi que les normes obligatoires et les certifications requises. Elles devraient également vérifier la fiabilité de leurs partenaires, faire preuve de prudence dans le choix des modalités de paiement et, notamment lorsqu’elles traitent avec de nouveaux clients, privilégier des mécanismes de paiement sécurisés.

Depuis le début de l’année, le Bureau commercial du Vietnam au Maroc a mené plusieurs activités de promotion commerciale visant à établir des contacts plus directs entre les entreprises et produits vietnamiens et les importateurs, distributeurs et réseaux de vente au détail marocains, plutôt que de se limiter à la fourniture d’informations sur le marché.

L’une des principales activités de promotion commerciale a été la participation du Vietnam au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2026), organisé à Meknès, l’un des plus grands événements consacrés à l’agriculture et à l’agroalimentaire au Maroc et en Afrique. À travers ce salon, le Bureau commercial a présenté et promu les produits vietnamiens et les secteurs dans lesquels le Vietnam dispose d’atouts à l’exportation, tout en établissant activement des contacts avec les entreprises, importateurs et distributeurs marocains.

Par ailleurs, le Bureau commercial a coopéré avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat pour organiser un programme présentant le potentiel économique et commercial du Vietnam et facilitant les contacts entre entreprises à Casablanca.

Mme Tran Le Dung a également indiqué que le Bureau commercial avait encouragé plusieurs importateurs marocains à participer au Vietnam International Sourcing Expo 2026, prévu du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement devrait offrir aux entreprises marocaines l’occasion de rencontrer directement des fabricants vietnamiens, de visiter leurs usines, de rechercher des sources d’approvisionnement et d’envisager l’établissement de relations d’importation directes. Cette initiative revêt une importance particulière dans un contexte où plusieurs entreprises marocaines cherchent à passer de l’importation de produits vietnamiens par l’intermédiaire de sociétés à une coopération directe avec les fabricants et exportateurs vietnamiens.

Le potentiel d’expansion du commerce entre le Vietnam et le Maroc demeure considérable. Grâce à sa position stratégique en Afrique du Nord, à son économie relativement ouverte et à son vaste réseau d’accords commerciaux, le Maroc n’est pas seulement un marché de plus de 37 millions de consommateurs : il pourrait également devenir une porte d’entrée importante permettant aux produits vietnamiens de renforcer leur présence en Afrique du Nord et sur d’autres marchés africains. - VNA

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